Alianza Lima señaló que hará hasta lo imposible para renovar a Kevin Quevedo

Víctor Hugo Marulanda, Director Deportivo de Alianza Lima, señaló que el club blanquiazul se encuentra trabajando intensamente para conseguir la renovación de Kevin Quevedo quien aún no acepta renovar y su contrato termina en diciembre.

"Es un jugador que tiene una huella y una marca importante, yo estoy entrando en este momento y dentro de mis roles y funciones está la colaboración y ayuda para renovarlo.En este momento es un talento importante ojalá que se pueda quedar, la gente que está llegando, la gente de la administración quiere que se quede, pero está en manos también de él", dijo el directivo de Alianza Lima en entrevista con RPP.

Además, Marulanda agregó: "Estoy seguro que yo voy a querer hablar con la comisión de fútbol, con Gustavo Zevallos. Tengo que estar metido y ser responsable y poner mi decisión en la mesa si continúa o no continúa, porque a mi lo más importante es darle la claridad a todo el mundo".

La idea de Alianza Lima es renovar a Kevin Quevedo y luego venderlo al exterior. De lograrlo, el club blanquiazul se estaría beneficiando económicamente, caso contrario, se marchará gratis sin dejar ningún beneficio a los íntimos. Desde la interna, se conoció que el jugador estaría pidiendo 25 mil dólares mensuales para negociar, el cuadro íntimo se acercó a la petición; sin embargo, todo indica que ya tendría definido su futuro en Europa.

Parma y Udinese

Junto al padre de Kevin Quevedo están Carlos Delgado y Gianfranco Ravelli, agentes de dilatada trayectoria con contactos de primer nivel en ese mercado. Los clubes interesados son Parma y Udinese de la Serie A, equipos históricos de Italia han mostrado interés en el extremo peruano.

A su vez, Kevin Quevedo ha preferido no pronunciarse sobre su futuro. El delantero dejó en claro que él solo piensa en el presente que es Alianza Lima y luego ya se verá si continúa o no. Por lo pronto, en estos días viene entrenando con la Selección Peruana Sub 23 de cara al amistoso que sostendrá ante su similar de Colombia. El primero se jugará el jueves 10 de octubre en el Mmiguel Grau del Callao a las 3:00 p.m. y el domingo será a la 1:15 .pm. La venta de entradas ya se inició desde hace algunos días.