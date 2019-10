Alberto Rodríguez y los verdaderos detalles por los que no jugará el duelo ante Sport Boys

Pese a los rumores que empezaron a circular en las redes sociales sobre una 'supuesta' lesión de Alberto Rodríguez, en Líbero te contamos lo que sucedió con el 'Mudo' en la práctica de este viernes. El defensor de Universitario entrenó a la par de sus compañeros, demostrando que se encuentra recuperado y listo para volver a los campos de juego.

La idea de Ángel Comizzo, estratega de Universitario, es que el defensor esté en la banca de suplente en el duelo que sostendrán los cremas ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau de Callao por una nueva jornada del Torneo Clausura 2019.

Sin embargo, el entrenador argentino decidió que el 'Mudo' no concentre para el duelo ante los rosados. Comizzo considera que Alberto Rodríguez sume minutos con la reserva o que regrese al terreno en la próxima fecha, cuando Universitario reciba a Sporting Cristal.

Con esto se descarta los rumores de una lesión. El defensor se encuentra en buenas condiciones físicas, listo para regresar al terreno de juego y ayudar a sus compañeros en la pelea por el título del Torneo Clausura 2019.

Ante consultas: Alberto Rodríguez no se volvió a lesionar como se comenta en algunos medios. El “Mudo” entrenó hoy con normalidad y no concentra ante Boys por decisión técnica. No por lesión. Es más, la idea es que tenga minutos con la reserva esta o la otra fecha.