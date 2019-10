Gareth Bale acabó lesionado en el triunfo sobre el Granada

Ya se hacía ver raro que Gareth Bale no pase por la enfermería. En las últimas siete temporada— a estas alturas— el 'Expreso de Cardiff' ya sumaba dos o tres lesiones. Era una costumbre ver el parte médico del galés luego de los partidos.

Sin embargo, esta campaña ha sido diferente para Bale, quien se ha puesto el equipo del hombro y no aquejaba de una lesión— hasta hoy— en el cuadro blanco. Zinedine Zidane ya no sabe a qué santo rezarle para no perder jugadores.

"Hoy perdemos a Kroos, a Bale, hay algunos tocados que van a viajar para jugar... no podemos hacer nada, pero me preocupan las lesiones. Muchos se van a ir con sus selecciones", agregó Zidane en la conferencia de prensa.

Hace mucho que no se le notaba preocupado— mirando el techo y haciendo movimientos con las manos— al estratega francés. Es que 'Zizou' le costó caro la victoria 4-2 sobre el Granada: Toni Kroos y Gareth Bale lesionados.

Ya son 16 las lesiones que han padecido los futbolistas del Madrid. Algunos ya volvieron al ruedo, como son los casos de James Rodríguez, Ferland Mendy, Luka Jovic, y otros aún siguen en la enfermería.

Si bien no hay información oficial de las lesiones de Kroos y Bale, medios hispanos apuntan que dichos jugadores padecen de molestias musculares. En el caso de Kroos, el volante se recuperará en el club y no disputará los enfrentamientos con su selección.

EL DATO:

Gareth Bale sumó 203 partidos con el Tottenham antes de desembarcar en el Real Madrid.