Universitario y jugadores que no estarán ante Sporting Cristal [FOTOS]

Universitario de Deportes no pudo vencer a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao: logró un empate (0-0) que lo mantiene como líder del Torneo Clausura. No obstante, perdió la diferencia de cinco puntos que mantenía sobre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Los 'cremas' sumaron 23 puntos, mientras que los 'íntimos' y 'celestes' llegaron a 20 unidades, quienes en la presente jornada vencieron a Pirata (3-2) y Garcilaso (3-1) respectivamente.

Ángel Comizzo tendrá un gran dolor de cabeza para armar su oncena: tiene siete bajas fijas para el choque ante Sporting Cristal y se sumaría una más, la de Alberto Quintero.

'Chiquitín' no pudo terminar el partido ante Sport Boys debido a una lesión muscular. De momento, Universitario no se ha manifestado al respecto y su presencia para el choque ante los pupilos de Manuel Barreto es toda una incógnita.

Ausencia confirmadas en el Universitario vs Cristal

Lo que si está confirmado son las ausencias de Alejandro Hohberg, Aldo Corzo, Armando Alfageme (selección); Jesús Barco (suspensión por acumulación de tarjetas amarillas) y Bryan Velarde (Convocado Sub 23). Además, el DT no podrá contar con Henry Vaca quien fue convocado ala Sub 23 de Bolivia.

El 'Indio' deberá apelar a la banca para suplir las 'bajas': Nelson Cabanillas, Carlos Olascuaga, Paulo de la Cruz, Enmanuel Paucar, Gary Correa, Junior Morales, entre otros que pertenecen a la plantilla 'crema', tendrían posibilidades de jugar ante Cristal.