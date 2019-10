Steven Rivadeneyra: "Es difícil ganar con errores arbitrales"

Este último domingo, Deportivo Municipal volvió a perder en el Torneo Clausura y se sigue complicando con el fantasma del descenso. En esta oportunidad, los 'ediles' cayeron 2-1 en su visita a Unión Comercio.

Rodrigo Vilca había adelantado para Municipal, pero un penal dudoso en contra le costó el partido. Ante ello, Steven Rivadeneyra salió al frente para arremeter contra la actuación del árbitro Ramón Blanco, quien fue el protagonista del cotejo.

"Vi la repetición y considero que no hubo penal el que nos cobraron en contra, porque no llegan a tocar al jugador de Unión Comercio. Más bien a nosotros no nos cobraron un claro penal y eso pesó, sobre todo con el presente que atraviesa el equipo", agregó Rivadeneyra a 'Gol Perú'.

El combinado 'edil' estaba generando mayores ocasiones de gol en busca de su segundo triunfo en el Torneo Clausura, pero el desempeño de Blanco influyó en el desarrollo del partido. Se ubican en el último lugar de la competición.

De otro lado, el guardameta de Municipal habló del próximo duelo ante Ayacucho. 'La Franja' suma 32 unidades en la tabla acumulada y está a siete puntos de los puestos de descenso.

"Será un rival difícil, viene de ganarle a Cantolao, ellos están de locales, con confianza, así que solo queda prepararnos para llegar bien a ese partido", disparó.

EL DATO:

Steven Rivadeneyra debutó profesionalmente en las filas del Juan Aurich (2014).