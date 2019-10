Torneo Clausura 2019: Administrador de FBC Melgar renunció a su cargo

A través de una conferencia de prensa, el entonces administrador de FBC Melgar, José Suárez Zanabria, anunció su renuncia irrevocable a su cargo tras más de seis años en el cargo: indicó que la radical medida se debe a asuntos personales.

"Asumí el cargo desde el 8 de agosto del 2014 con buenos y malos momentos, pero ahora anuncio mi renuncia irrevocable por asuntos personales", indicó el ex directivo 'rojinegro', quien bajo su mando se consiguió el título nacional 2015, el Torneo de Verano 2017 y el Torneo Clausura 2018.

“Dejo a una familia aquí y la verdad es que la decisión me da mucha pena. La he conversado con mi familia y me voy por temas netamente personales”, agregó, quien fue despedido por Jader Rizqallah, inversionista de FBC Melgar.

“Hemos librado duras batallas para lograr un campeonato, subcampeonato y primeros lugares, y para competir a nivel internacional. No ha sido fácil, pero sé que el club pagará sus deudas y seguirá en franco crecimiento”, detalló.

Su abrupta salida genera que la Junta de Acreedores: Inversiones Deportivas FBC Melgar, Sunat, AFP's y dos extrabajadores del club; tengan que reunirse para nombrar a una nueva administración que asume las riendas de cara a lo que resta el Torneo Clausura 2019 y con miras al próximo año.

FBC Melgar ha tenido una campaña para el olvido. Perdió toda opción al título del Torneo Clausura 2019 y ahora apunta a conseguir la clasificación a un torneo internacional: se ubica octavo en la tabla acumulada con 37 puntos, pero puede ser desplazado por Alianza Universidad (37) o Academia Cantolao (36).