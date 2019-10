Jugó en Sporting Cristal y ahora trabaja en el sector avícola [FOTOS]

Hace cuatro años, un defensa central argentino apodado como la Muralla fichó por Sporting Cristal donde logró disputar 33 encuentros, aunque lamentablemente no consiguieron quedarse con el título. Años más tarde su vida tomó un rumbo distinto pues a los 27 años tuvo que retirarse del fútbol.

Hablamos del argentino Matías Martínez quien a sus 31 años confiesa que a los 27 se vio obligado a dejar del fútbol por temas de lesiones. El exSporting Cristal cuenta que ahora se dedica a construir galpones, pero además, confiesa que le gustaría volver al fútbol, pero no como jugador, sino como entrenador.

"Estoy instalado en Asunción, cerca de mi familia que vive en Resistencia. Invertí en el sector avícola junto con Marcos Cáceres, y hacemos galpones para la crianza de pollos", contó Matías Martínez para luego señalar: "Recién terminé el curso de entrenador y quiero apuntar a eso de acá a un par de años porque es lo que más disfruto. Me encantaría empezar con los más chicos, porque es algo que siempre me gustó"

En seguida, el defensa argentino puntualizó para una página dedicada a noticias de Racing: "Desde que Inferiores que no me sentía al 100% por problemas de rodilla. En 2013 me rompí los cruzados y desde ahí me empezó a costar mucho más y nunca me sentí a la par del resto. Pude seguir hasta 2016, en Atlético de Rafaela, pero era una lucha interna que me cortó la carrera".

En otro momento, Martínez explicó porqué decidió dejar abruptamente el fútbol pues no es común que alguien se retire a los 27 años. "No quería ser de esos que a los 40 ó 50 tienen muchos problemas. Quería seguir disfrutando de jugar con amigos y de otras cosas de la vida. De chiquito disfrutaba los entrenamientos, pero no es lindo trabajar en algo que no te hace feliz y eso me pasó en el último tiempo"

Como se sabe, Matías Martínez fue canteraro con Racing, club con el que debutó en el fútbol profesional en el 2007. Años más tarde fue fichado por el Siena de Italia, pero ahí no jugó ni un solo partido en medio año. De ahí, volvió a Argentina para unirse a Argentinos Juniors, pero fue en Lanús que fue parte del equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2013. Posteriormente fichó por Sporting Cristal, pero tras una temporada regresó a Argentinos Juniors pero su carrera lo acabó en Atlético Rafaela.