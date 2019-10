Carvallo fue el héroe: Universitario y Cristal igualaron sin goles en el Monumental [RESUMEN y VIDEO]

Universitario de Deportes sintió las bajas de Hohberg, Alfageme y Corzo y, por poco, se lleva una dura derrota en el Monumental ante el Sporting Cristal El cuadro celeste, a pesar de no tener a Ortiz, Herrera y Gonzáles, fue superior durante los 90 minutos. Sin embargo, el héroe de la jornada fue el golero José Carvallo quien tapó las mejores llegadas de gol de los celestes que estuvieron a cargo de Fernando Pacheco, Christian Palacios y Carlos Lobatón. Tras este resultado, la "U" continúa como único líder tras cumplirse la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 de Movistar.

El conjunto dirigido por Manuel Barreto pisó el acelerador desde el silbato inicial. A los 3 minutos, Fernando Pacheco tuvo la primera para situación a favor de los rimenses en un mano a mano con Carvallo. El golero crema consiguió despejar el esférico arrojándose con todo al piso. Cinco minutos después, Pacheco consigue filtrar un pase en dirección de Christian Palacios, el jugador de Sporting Cristal tampoco encontró su mejor perfil y Carvallo volvió a brillar.

Para los 18 minutos, Palacios ejecuta un potente disparo que logra ser rechazado por Carvallo al córner. Los del Rimac no dejaban de invadir territorio merengue. Al cobrarse el tiro de esquina, Pacheco consigue impactar la pelota con la cabeza pero este choca en el travesaño.

En el minuto 64 del complemento, Horacio Calcaterra también pone a prueba a Carvallo. El mete de la "U" vuelve a lucirse y mantiene el cero. Cuatro minutos después, llegó el turno de Carlos Lobatón a balón parado. Su disparo pasó rosando el poste izquierda y, con ello, se fue la mejor sitación de victoria para el Cristal.

Paulo De La Cruz fue lo mejor en la ofensiva de Universitario de Deportes, mientras que Carlos Olascuaga decepcionó.

Al final, Universitario y Cristal solo repartieron puntos. Los cremans se mantienen como líder al registrar 24 unidades, mientras que los celestes son segundos con 21.

MINUTO x MINUTO | Universitario de Deportes vs Sporting Cristal vía GOL Perú y Movistar

Sigue todos los detalles del partido entre Universitario de Deportes vs Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

89' Remate de Olivares choca en la barrera. Presiona el conjunto celeste.

88' Cambio en Sporting Cristal: Christopher Olivares ingresa por Fernando Pacheco.

86' Tarjeta amarilla para Horacio Calcaterra (Sporting Cristal).

86' Centro de Gary Correa es rechazado por la defensa del Sporting Cristal.

85' Falta sobre Paulo De La Cruz. Tiro libre para Universitario de Deportes. De La Cruz ha sido el mejor jugador crema en el ataque. Pero del partido, por ahora, lo sigue siendo Carvallo. Si la "U" empata o gana es gracias al buen desempeño de su portero que no fue convocado por Ricardo Gareca.

82' Cambio en Sporting Cristal: Nilson Loyola ingresa por Carlos Lobatón, hizo un buen partido.

81' Remate de Christian Palacios choca en el palo derecho de Carvallo. El árbitro cobra fuera de juego. Se salvó Universitario de Deportes.

80' El remate de Távara es débil. Carvallo controla la pelota. Nilson Loyola se prepara ingresar en el Sporting Cristal.

80' Tarjeta amarilla para Christian Ramos. Tiro libre a favor del Sporting Cristal.

75' Falta sobre De La Cruz. Tiro libre para Universitario de Deportes.

74' Tiro libre para Sporting Cristal. El centro de Carlos Lobatón no es muy bueno. La pelota llega a las manos de Carvallo, el mejor jugador del partido.

73' Jugadores de Sporting Cristal reclaman penal sobre Carlos Lobatón. ¡Jugada polémica!

70' Disparo de Távara se va por encima del travesaño. Saque de meta para Sporting Cristal.

70' Nuevo tiro libre para Sporting Cristal. Ahora va Távara.

Carlos Lobatón por poco anota golazo de tiro libre para Sporting Cristal

68' ¡INCREÍBLE! El disparo de Carlos Lobatón parecía dentro del arco de Carvallo. El balón salió pegado al poste. Era gol de Cristal.

68' Dura falta sobre Christian Palacios. Tiro libre muy peligroso a favor de Sporting Cristal. ¡Va Carlos Lobatón!

66' Pase filtrado de Guarderas. No llega De La Cruz. Buen ataque de la "U".

Carvallo salva por quinta vez a Universitario de Deportes

64' Remate de Horacio Calcaterra es desviado por José Carvallo.

64' Cambio en Universitario de Deportes: Nelson Cabanillas ingresa por Carlos Olascuaga.

63' Falta de Johan Madrid sobre Paulo De La Cruz. Tarjeta amarilla para el jugador de Sporting Cristal.

62' Cae Barreto. Se pide falta. El árbitro no la pita. La posesión del balón es para Sporting Cristal.

59' Tarjeta amarilla para Távara por falta sobre Paulo De La Cruz.

58' Se registran 32 mil hinchas dentro del Estadio Monumental.

56' Tiro libre a favor de Universitario de Deportes. El centro de Gary Correa fue desviada por la zaga del Sporting Cristal. El conjunto Manuel Barreto sigue dominando pero ya no consigue remates directos en la portería de José Carvallo.

54' Centro de Carlos Lobatón es muy elevado. Saque de meta para Universitario de Deportes.

53' Falta sobre Fernando Pacheco. Tiro libre muy peligro a favor del Sporting Cristal.

51' Fernando Pacheco se libra de la marca de tres jugadores de Universitario de Deportes. Su remate no es muy bueno, se va fuera del campo. Calienta toda la banca de suplentes del Sporting Cristal.

49' Falta de Guarderas. Tiro libre para el Sporting Cristal.

48' Tiro de esquina a favor de Universitario de Deportes. La contiene Renato Solis. Presiona el conjunto local.

47' Tiro libre a favor de Universitario de Deportes.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

- Cambio en Universitario de Deportes: G. Correa ingresa por Anthony Osorio.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

41' Falta en ataque de Fernando Pacheco. Tiro libre en salida a favor de Universitario de Deportes.

39' Rechaza Jorge Cazulo con la cabeza.

38' Tiro de esquina a favor de Universitario de Deportes.

37' Tarjeta amarilla para Christian Palacios (Sporting Cristal) por una falta sobre Jersson Vásquez.

36' Remate de Távara causa susto en el arco de Universitario de Deportes. Sporting Cristal ha tenido cuatro oportunidades para ir por encima del marcador.

33' Tiro libre a favor de Universitario de Deportes. Carlos Olascuaga ejecuta el centro. Cabezazo de Christian Ramos se va fuera del campo.

31' Demasiado espacios está teniendo Sporting Cristla para concentrar su ataque, sobre todo por el lado derecho de Universitario. remate de Martín Távara.

30' Falta de Carlos Lobatón. Tiro libre para Universitario de Deportes.

29' Posición adelanta de Christian Palacios. Tiro libre en salida para Universitario de Deportes.

24' Palacios se llena de pelota y pierde una clara situación de gol a favor de Sporting Cristal.

23' La hinchada merengue continúa alentando a sus jugadores. Se pide más presencia en el área de Sporting Cristal.

22' Universitario de Deportes ha mejorado en los últimos minutos.

20' Mal centro. Saque de meta para Sporting Cristal.

19' Tiro de esquina para Universitario de Deportes. Gran esfuerzo de Paulo de La Cruz.

Universitario no termina de sufrir, ¡Palo de Sporting Cristal!

18' ¡Otra vez! Fernando Pacheco estrella la pelota al travesaño.

¡Carvallo x3! Christian Palacios se falla otro gol para Cristal

18' ¡No cabe dudas! Carvallo es la figura del partido. El portero crema tapó un 'misil' de Palacios. Era gol celeste.

17' Universitario no es claro.

15' Universitario de Deportes no encuentra el balón.

14' ¡Contragolpe de Sporting Cristal! El balón pasa por los pies de Céspedes. Sin embargo, el ataque celeste se detiene cuando la tiene Carlos Lobatón.

13' Ángel Comizzo llama la atención a sus jugadores. Paulo De La Cruz ya sube por el sector izquierdo.

13' Centro de Távara. Despeja la defensa de Universitario de Deportes.

12' Centro de Johan Madrid es rechazado por la defensa de la "U" al córner.

10' ¡Contragolpe de Sporting Cristal! La banda izquierda es un problema para Universitario de Deportes es e sector del jugador Velarde. No puede controlar a Pacheco y Távara.

9' Universitario de Deportes adelanta sus líneas y ya pisa terreno celeste.

Palacios pierde en el mano a mano, ¡se salvó Universitario de Deportes!

8' Buen pase en profundidad de Pachecho hacia Christian Palacios. El delantero no supo definir en el mano a mano. Carvallo, de momento, es la figura de los cremas.

7' Pasó el peligro en área de Universitario de Deportes. Por ahora, Sporting Cristal luce mejor en el Estadio Monumental.

6' Falta sobre Fernando Pacheco. Tiro libre para Sporting Cristal.

5' Remate de Paulo De La Cruz es muy débil. El portero Renato Solis resuelve sin problemas. Primera llegada del conjunto de Universitario de Deportes.

4' Sigue el partido.

Carvallo evita el gol de Sporting Cristal

3' ¡Remate de Pacheco! En el mano a mano la acaba de salvar el portero José Carvallo. Era el primer gol de Sporting Cristal.

2' El centro de Carlos Labatón. Rechaza con mucha dificultad la defensa de Universitario. Los jugadores de Sporting Cristal reclaman una mano dentro del área. No hubo nada.

2' Falta contra Távara. Tiro libre para Sporting Cristal que ya cobrará Carlos Lobatón.

1' Fernando Pacheco se queja de un golpe de Olascuaga. ¡No pasó nada! ¡Despeja la defensa crema!

1' Movió la pelota el conjunto de Sporting Cristal. Jair Céspedes y Fernando Pacheco pisan terreno crema.

1' ¡Comenzó el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal!

Universitario de Deportes vs Sporting Cristal EN DIRECTO por canal GOL Perú

- Manuel Barreto coloca al experimentado Carlos Lobatón en lugar de Christian Ortiz.

- El entrenador Ángel Comizzo apostará por De La Cruz y Carlos Olascuaga por los extremos, mientras que Páucar irá por Alfageme y Velarde por Aldo Corzo.

- ¡Culminó el calentamiento de los jugadores de Universitario de Deportes y Sporting Cristal!

- Así está el marco de público en el Estadio Monumental de Ate.

- Así va la tabla del Torneo de Reservas.

Con la victoria de Sporting Cristal en reservas, la tabla se pinta de color celeste:

SC 59 pts

Sport Huancayo 58 pts

Melgar 57 pts

Universitario 57 pts

*falta que se juegue el Melgar vs Binacional

- Sporting Cristal es el actual líder del Torneo de Reservas.

¡Vamos muchachos! 🔥🔥



- Así se encuentran los camerinos del club Universitario de Deportes.

- Aquí toda la previa desde el Estadio Monumental.

- Los jugadores de Universitario de Deportes y Sporting Cristal realizan el respectivo calentamiento en el gramado del Monumental.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Universitario vs Sporting Cristal

Universitario de Deportes: José Carvallo, Brian Velarde, Christian Ramos, Minzum Quina, Jersson Vásquez, Emmanuel Paucar, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Carlos Olascuaga, Paulo De La Cruz y Anthony Osorio.

Entrenador: Ángel Comizzo.

#Universitario #VamosGarraCrema



¡Dale Campeón!



Alineación de nuestro primer equipo para enfrentar a Sporting Cristal.



Sporting Cristal: Renato Solis, Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Fernando Pacheco, Carlos Lobatón y Christian Palacios.

Entrenador: Manuel Barreto.

- Las alineaciones del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal ya se encuentra disponibles.

- El Estadio Monumental de Ate.

Reserva de Sporting Cristal derrotó a Universitario en el Estadio Monumental

- ¡Atención! Finalizó el partido entre las reservas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Los celestes ganaron por 1-0 gracias al tanto de Joao Grimaldo.

- El Estadio Monumental ya luce un buen marco de gente.

- Así fue la llegada del bus de Universitario de Deportes.

Banderazo del Sporting Cristal previo al juego con Universitario de Deportes

Los hinchas del Sporting Cristal se reunieron para realizar este banderazo.

Nuevo jugador de Universitario podría debutar ante Sporting Cristal

- Universitario dio a conocer su lista de convocados el día de ayer para el trascendental duelo que sostendrá con Sporting Cristal este sábado en horas de la noche en el Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura. Entre los llamados por el DT de Universitario se leyó un nombre que para muchos es desconocido. Se trata de Mathías Carpio, quien es categoría Sub 17 y ha venido teniendo una gran temporada con la reserva merengue.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal!

Previa Universitario de Deportes vs Sporting Cristal.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán este sábado el partido más importante de la undécima jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano, que la U lidera con solo tres puntos más que los celestes.

El equipo de Universitario de Deportes, que tiene 23 unidades, recibirá en el Estadio Monumental de Lima al Sporting Cristal, que ocupa la segunda posición por mejor diferencia de goles que el Alianza Lima.

Tanto Universitario de Deportes como Sporting Cristal llegarán al encuentro con sus fuerzas disminuidas, ante la convocatoria de varias de sus figuras a la selección absoluta, que disputarán partidos amistosos ante Uruguay y Colombia, respectivamente.

Universitario de Deportes no podrá contar con el media punta Alejandro Hohberg, el jugador más destacado del conjunto de Comizzo para el partido contra Sporting Cristal, además del centrocampista Armando Alfageme y el defensa Aldo Corzo, mientras que el delantero panameño Alberto Quintero se ha lesionado y también se perderá la convocatoria a la selección de su país.

El Sporting Cristal, por su parte, sufrirá las bajas del creativo Christofer González y del portero Patricio Álvarez. Sin embargo, Martín Távara y Christopher Olivares fueron desconvocado de la selección peruana sub-23, que dirige Nolberto Solano, y podrán alinear en el partido contra Universitario de Deportes.

Así será el once titular de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes: José Carvallo, Brian Velarde, Christian Ramos, Minzum Quina, Jersson Vásquez, Emmanuel Paucar, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Carlos Olascuaga, Nelson Cabanillas y Anthony Osorio.

Así será la formación titular de Sporting Cristal

Sporting Cristal: Renato Solis, Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Fernando Pacheco, Christian Ortiz y Christian Palacios.

En la anterior jornada, Universitario empató a cero con el Sport Boys, mientras que Sporting Cristal venció por 3 a 0 al Real Garcilaso.

Últimos 10 partidos del Universitario de Deportes vs Sporting Cristal | Historial

Descentralizado 2015: Sporting Cristal 1-2 Universitario de Deportes

Descentralizado 2016: Sporting Cristal 0-1 Universitario de Deportes

Descentralizado 2016: Universitario de Deportes 2-2 Sporting Cristal

Descentralizado 2017: Sporting Cristal 1-1 Universitario de Deportes

Descentralizado 2017: Universitario de Deportes 2:2 Sporting Cristal

Descentralizado 2018: Sporting Cristal 1-1 Universitario de Deportes

Descentralizado 2018: Universitario de Deportes 3-3 Sporting Cristal

Descentralizado 2018: Sporting Cristal 1-0 Universitario de Deportes

Descentralizado 2018: Universitario de Deportes 2-1 Sporting Cristal

Liga 1 2019: Sporting Cristal 1-1 Universitario de Deportes

Historial del fútbol peruano entre "U" y Cristal | Ver GRATIS Movistar TV Perú

Clásicos jugados: 209 (195 en Primera División y 14 en Copa Libertadores)

Clásicos ganados por Sporting Cristal: 65 victorias.

Clásicos ganados por Universitario de Deportes: 75 victorias

Clásicos empatados: 69.

Goles anotados por Sporting Cristal en los clásicos: 270 goles.

Goles anotados por Universitario de Deportes en los clásicos: 258 goles.

Máxima goleada en clásicos: 4-0 a favor de Sporting Cristal en tres oportunidades: 1988, 2003 y 2013; 4-0 a favor de Universitario de Deportes (Copa Libertadores 1989)

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 Movistar | Universitario vs Alianza Lima

- Así va la tabla previo al clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 Movistar TV | Universitario vs Sporting Cristal

Así va la tabla de posiciones previo al Clásico Moderno entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Universitario vs Sporting Cristal

Universitario de Deportes: José Carvallo, Brian Velarde, Christian Ramos, Minzum Quina, Jersson Vásquez, Emmanuel Paucar, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Carlos Olascuaga, Nelson Cabanillas y Anthony Osorio.

Entrenador: Ángel Comizzo.

Sporting Cristal: Renato Solis, Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Fernando Pacheco, Christian Ortiz y Christian Palacios.

Entrenador: Manuel Barreto.