Estos son los partidos que les falta a los equipos que luchan por mantenerse en la Primera División

Si bien la Liga 1 atrae más miradas por la disputa de los primeros lugares del Torneo Clausura entre los tres equipos más grandes, la lucha por el descenso también está muy llamativa.

Los equipos más complicados —por el momento— son Pirata FC, San Martín, Sport Boys, UTC y Deportivo Municipal, equipos que tienen aún seis fechas para aferrarse a la Primera División.

Casualmente la próxima fecha tendremos un partido más que interesante entre Sport Boys y Universidad San Martín, duelo directo y que podría descartar a uno.

TABLA DE POSICIONES

14. Municipal 30

15. UTC 30

16. Sport Boys 26

17. San Martín 26

18. Pirata FC 21

PARTIDOS DE MUNICIPAL

Fecha 12: Deportivo Municipal vs. UTC

Fecha 13: Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Fecha 14: Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes

Fecha 15: Pirata FC vs. Deportivo Municipal

Fecha 16: Deportivo Municipal vs. San Martín

Fecha 17: Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Municipal

PARTIDOS DE UTC

Fecha 12: Deportivo Municipal vs. UTC

Fecha 13: UTC vs. Ayacucho

Fecha 14: UTC vs. Unión Comercio

Fecha 15: Real Garcilaso vs. UTC

Fecha 16: UTC vs. Universitario de Deportes

Fecha 17: Pirata FC vs. UTC

PARTIDOS DE SPORT BOYS

Fecha 12: Sport Boys vs. San Martín

Fecha 13: Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys

Fecha 14: Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15: Alianza Universidad vs.Sport Boys

Fecha 16: Sport Boys vs. Deportivo Binacional

Fecha 17: Spor Huancayo vs. Sport Boys

PARTIDOS DE SAN MARTÍN

Fecha 12: Sport Boys vs. San Martín

Fecha 13: San Martín vs. Sporting Cristal

Fecha 14: César Vallejo vs. San Martín

Fecha 15: San Martín vs. Cantolao

Fecha 16: Deportivo Municipal vs. San Martín

Fecha 17: San Martín vs. Ayacucho

PARTIDOS DE PIRATA FC

Fecha 12: Sporting Cristal vs. Pirata FC

Fecha 13: Pirata FC vs. César Vallejo

Fecha 14: Cantolao vs. Pirata FC

Fecha 15: Pirata FC vs. Deportivo Municipal

Fecha 16: Ayacucho vs. Pirata FC

Fecha 17: Pirata FC vs. UTC