Fichajes 2020 EN VIVO: Altas y bajas para la próxima temporada de la Liga 1

Sport Huancayo comenzó con la danza de jales para la temporada 2020 donde afrontará la Copa Sudamericana. Wilmar Valencia fue oficializado como su nuevo entrenador. "Bam Bam" dejó al Atlético Grau luego de ascenderlo a la Liga 1.

Universitario es uno de los clubes obligados a asegurar su nuevo plantel para el próximo año, teniendo en cuenta su temprana participación en la Copa Libertadores. El DT Ángel Comizzo no siguió y en su reemplazó llegó el uruguayo, Gregorio Pérez.

Por el momento, se espera la oficialización de Jonathan Dos Santos que llega procedente del club Cerro Largo de Uruguay. Ya hay acuerdo entre ambos clubes para el traspaso.

Melgar oficializó el retorno de Pablo Míguez y Omar Ojeda. En Universitario, están por anunciar la llegada de Dos Santos, Urriti y Alexander Succar.

En tanto, los finalistas todavía no se han movido con fichajes. Binacional mantendría su base, Alianza Lima tiene que decidir el futuro de Gonzalo Godoy y Pedro Gallese, mientras que Sporting Cristal contará con el regreso se los jóvenes jugadores que prestó.

Al interior del país se se ha realizado algunos cambios. Carlos Mannucci ha sido el más activo, con la contratación del DT Juan Manuel Llop, además de Manuel Corrales y Tarek Carranza. UTC también se refuerza con Salomón Libman, Luis Cardoza y Gino Guerrero, entre los más destacados. Revisa el mercado de pases hasta ahora.

Fichajes 2020: altas, bajas y rumores de la Liga 1 Movistar 2020

Universitario

- Altas: José Carvallo, Aldo Corzo, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Rafael Guarderas, Emmanuel Paucar, Alberto Quintero, Henry Vaca, Alejandro Hohberg, Nelinho Quina (renovado). DT Gregorio Pérez, Iván Santillán, Donald Millán,

- Bajas: DT Ángel Comizzo. Jersson Vásquez, Christian Ramos y Patrick Zubczuk (UCV), Henry Vaca (vuelve a su club)

- Rumores: Pablo Lavandeira, y Alberto Rodríguez terminaron contrato, pero todavía podrían renovar. Jonathan Dos Santos (acuerdo casi cerrado), Luis Urruti, Alexander Succar.

#Universitariotw



¡Bienvenido al club más grande del Perú!



➡⚽ El profesor Gregorio Pérez es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes.#YdaleU #BienvenidoProfesor pic.twitter.com/bDRnfJMESZ — Club Universitario de Deportes (@Universitariotw) December 3, 2019

Alianza Lima

- Altas: Franco Medina regresa tras préstamo en la César Vallejo. Oslimg Mora también de San Martín.

- Bajas: Gonzalo Godoy y Pedro Gallese (tiene ofertas, Rodrigo Cuba (SBA), .Felipe Rodríguez

- Rumores: Sherman Cardenas (Atlético Bucaramanga) y Daniel Bocanegra (Atlético Nacional).

Sporting Cristal

- Altas: Renzo Garcés, Frank Ysique y Alexis Rojas regresan tras préstamo en la César Vallejo. También Edhu Oliva, Flavio Gómez y Renato Espinoza desde San Martín.

- Rumores: Alberto Quintero (Universitario), Jean Deza (UTC), Iván Bulos

- Bajas: Patrio Arce, Carlos Lobatón, Edinson Chávez, Jair Céspedes

Binacional

Altas: Alexander Araujo, Ángel Ojeda, Dahwling Leudo, John Fajardo, Hector Zeta, Nery Bareiro, Eder Fernández, Yorkman Tello, Jeickson Reyes, Sebastián Gularte, Steven Rivadeneyra,

Bajas: Mosquera, Donald Millán

Rumores: Daniel Ahmed (DT)

Carlos A. Mannucci

- Altas: Patricio Arce, Jesús Arismendi, Gonzalo Rizzo, Horacio Benincasa, Manuel Heredia, Carlos Flores, Giancarlo Peña, Javier Núñez, Kevin Moreno, Sebastián Ramírez, Luis AcuyJean Pierre Fuentes, Osnar Noronha, Pedro Díaz, Ricardo Lagos, José Carlos Fernández, Luis Benites, Rely Fernández, Tarek Carranza, Manuel Corrales, Juan Manuel Llop (DT)

- Bajas: DT Pablo Peirano, Renzo Sheput (se retiró)

- Rumores: Ernest Nungaray (Ayacucho FC).

¡BIENVENIDO, HORACIO!

Procedente de Real Garcilaso, el argentino-peruano @chebenincasa llega dispuesto a romperla con la Tricolor en la @Liga1Movistar 2020.



¡Que sea un gran año con la Tricolor!💪

¡Déjale un mensaje de aliento!👇#FuerzaMannucci 🇫🇷⚽️#OrgullososDeSerTrujillanos pic.twitter.com/63NaM7TdO8 — Club C.A. Mannucci (@camannucci) December 7, 2019

Sport Boys

- Altas: Jonathan Medina, Jesús Chávez, Jean Tragodara y Marcelo Vivas (DT) renovaron. Fichó Adrián Zela (Municipal), Rodrig Cuba, Claudio Villagra, Joao Ortiz, Claudio Torrejón, Josuee Herrera. Eduardo Uribe, Sebastián Penco, Paolo de la Haza, Adán Balbín.

- Bajas: Reimond Manco



San Martín

- Bajas: DT Carlos Bustos. Oslimg Mora (Alianza Lima), Edhu Oliva, Flavio Gómez, Renato Espinoza (Sporting Cristal) terminan su préstamo. Joffre Escobar (vuelve a su club)



Sport Huancayo

- Altas: Jimmy Valoyes (Pirata), Giancarlo Carmona (ex Melgar). Wilmar Valencia (Entrenador), Ronald Huaccha

- Bajas: Salomón Libman, Manuel Corrales, Ronald Huaccha

¡BIENVENIDO, PROFESOR WILMAR VALENCIA!

Celebramos la llegada del profesor Valencia para la temporada 2020, la cual, estamos seguros, será espectacular. 🦁⚽#VamosRojoMatador #VuelveBamBam pic.twitter.com/jrGZDQN9bm — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) December 19, 2019

Melgar

- Altas: DT Carlos Bustos. Pablo Míguez, Omar Ojeda

- Bajas: Bernardo Cuesta, Giancarlo Carmona

- Rumores: Osnar Noronha (ex Mannucci), Andy Polar (Binacional).

Ayacucho FC

- Altas: DT Gerardo Ameli. Diego Minaya, Robert Ardiles, Hugo Souza y Mauricio Montes renovaron.

- Bajas: Tarek Carranza.

Real Garcilaso

- Bajas: Gino Guerrero, Horacio Benincasa (fin de préstamo)

Alianza Universidad

- Altas: Óscar Vílchez, Jack Durán, Diego Morales, Julio Landauri, Mario Ramírez (ex Pirata).

- Rumores: Sebastián Gularte (ex Unión comercio).

César Vallejo

- Altas: Jersson Vásquez.

- Posibles bajas: Renzo Garcés, Frank Ysique y Alexis Rojas deben regresar a Sporting Cristal tras préstamo. Franco Medina lo mismo con Alianza Lima.

- Rumores: Jersson Vásquez (Universitario), Carlos Lobatón (Sporting Cristal). Patrick Zubczuk

Cantolao

- Bajas: Daniel Chávez regresa a Universitario tras préstamo.

UTC

- Altas: DT Franco Navarro, Salomón Libman (ex Sport Huancayo), Carlos Uribe (ex Municipal), Luis Cardoza (ex Atlético Huila), Gino Guerrero (ex Real Garcilaso).

- Bajas: Erick Delgado, DT Gerardo Ameli

Deportivo Municipal

- Bajas: Carlos Uribe, Adrián Zela

Cienciano

- Altas: Juan Bautista Romagnoli, Oscar Franco, Javier Salazar, Juniors Barbieri, Junior Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Curiel, Edison Kuncho, Rudy Palomino, Pier Larrauri, Jorge Molina, Erick Perleche, Christian Ortiz, Deyair Reyes, Juan Diego Lojas, Lampros Kontogiannis, Aldair Perleche, Luis Trujillo, Benjamín Ubierna, Daniel Ferreyra, Marcelo Grioni

- Rumores: Brandon Palacios (Sporting Cristal), Diego Penny (San Martín), Daniel Ferreyra (Real Garcilaso).

Carlos Stein

- Roderick Miller, panameño.

Atlético Grau

Bajas: Wilmar Valencia (Entrenador), Ronald Huacch