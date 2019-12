¿Lanzó indirecta? José Manzaneda desata polémica en redes por "juego vistoso" en Mundiales de Clubes

El volante de Alianza Lima, José Manzaneda, fue severamente criticado por los hinchas 'blanquiazules' debido a una curiosa publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram: se refirió al estilo de juego desplegado en el Mundial de Clubes 2019.

'Manza' observaba el duelo entre Liverpool vs Flamengo y quedó maravillado por lo mostrado por la escuadra dirigida por Jorge Jesus. "Que buen juego, Flamengo. Puro chocolate: velocidad y tenencia", fue el mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, lo que terminó desatando la polémica fue la pregunta que desarrolló en la parte superior de la fotografía. "¿Tan díficil ponerlo en práctica?", fue el cuestionamiento que generó la molestia en los hinchas de Alianza Lima.

Alianza Lima | José Manzaneda criticado por los hinchas 'blanquiazules'

A través de las redes sociales, los hinchas de Alianza Lima expresaron su molestia por lo publicado por José Manzaneda. Según sus interpretaciones, Manzaneda habría cuestionado el estilo de juego implantado por Pablo Bengoechea en Alianza Lima.

Mientras unos apoyan la postura del extremo, en el afán de ser una opinión personales, otros arremeten por haber ido en contra de la institución. No obstante cabe resaltar que no es la primera vez que un jugador íntimo se refiere al estilo del DT uruguayo.

Alianza Lima | Tomás Costa refirió que se podía jugar mejor

Durante la temporada 2018, el ex volante de Alianza Lima, Tomás Costa, se refirió al juego desarrollado por Pablo Bengoechea. En entrevista a Exitosa Deportes, 'Tommy' indicó que podrían jugar mejor a lo solicitado por el DT 'oriental'.

"Para mí jugar bien es hacer lo que entrenas durante la semana. Nosotros respetamos la idea del entrenador y nos debemos a él y hacemos lo que nos pide porque sino seríamos unos irrespetuosos. Soy consciente de que podemos jugar mejor, tanto individual como colectivamente", declaró el pasado 27 de setiembre.

"¿Entonces ustedes pueden jugar mejor?", fue la contrapregunta realizada al futbolista. "Claro, porque yo tuve a Mario Salas y yo obedecía lo que él me pedía. Ahora tengo a Pablo Bengoechea y me debo a lo que me pida Bengoechea. No puedo ser irrespetuoso de hacer lo que pienso o me parece", agregó.

Alianza Lima | Rodrigo Cuba también fue blanco de críticas

Rodrigo Cuba se convirtió en otra de las bajas de Alianza Lima para la próxima temporada. El lateral derecho firmó contrato con Sport Boys para el año 2020, pero ello no fue lo que generaron las críticas de parte de los hinchas 'blanquiazules'.

El 'Gato', en entrevista a Exitosa Deportes, refirió que "no me gustaba la forma de jugar de Alianza Lima. Todas las formas son válidas, pero teníamos jugadores para hacerlo mejor". Las redes están encendidas y el debate sigue abierto.