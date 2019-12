Rodrigo Cuba y su dardo a Alianza: “No me gustaba la forma de jugar del equipo” [VIDEO]

Rodrigo Cuba pegó la vuelta a Alianza Lima luego de seis años a inicios de este 2019 tras una gran temporada en Deportivo Municipal. Sin embargo, el lateral derecho no pudo cumplir una buena temporada debido a sus constantes lesiones que lo mantuvieron alejados de las canchas.

Por ello, el ‘Gato’ dejó el cuadro íntimo para probar suerte en el Sport Boys del Callao donde jugará por todo el 2020. Sin embargo, el lateral derecho volvió a conversar sobre el juego de Alianza Lima durante una entrevista con Exitosa Deportes.

En dicho diálogo, Cuba aclaró que no le agradaba el juego que practicaba Pablo Bengoechea en Alianza Lima: “Bueno, a mí personalmente no me gusta el estilo. Todas las formas son válidas, pero no soy partidario de esa forma. Nos ha ido bien hay que recalcarlo, pero yo considero que Alianza si podría jugar mejor con los jugadores que tiene”.

No obstante, Cuba reconoció que este estilo le ha dado triunfos a Alianza desde la llegada del DT uruguayo: “Pero al final es un camino recontra viable y nos ha dado resultados a Alianza Lima en su momento”. Por otro lado, el ex Municipal dejó en claro que esta idea de jugar directo era impuesta más por el entrenador que por los jugadores en campo.

“Yo creo que es más la idea en la cual se basa el tratar de llegar hacia el arco rival. Sin bien es cierto la idea de plantear los partidos era de manera más directa hacia la línea de ataque priorizando la velocidad de los jugadores con una salida rápida”, enfatizó.

Solo horas después de esta entrevista, Rodrigo Cuba fue presentado oficialmente como jugador de Sport Boys. El cuadro chalaco buscar armarse de la mejor manera para no repetir el torneo del 2019 donde casi pierde la categoría.