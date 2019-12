Cueto y su nuevo dardo a Bengoechea: “Me gustaría que vuelva la picardía y la habilidad a Alianza” [VIDEO]

Para nadie es un secreto que a pesar de la exitosa gestión de Pablo Bengoechea al mando de Alianza Lima muchos hinchas del cuadro íntimo no están contentos con el juego que presenta el club blanquiazul desde la llegada del estratega uruguayo.

Y no solo los hinchas han sido los que han manifestado su descontento con el actual juego de Alianza Lima, sino también uno de sus máximo ídolos de la institución como lo es César Cueto. EL popular Poeta de la zurda dejó en claro su deseo de ver un juego más vistoso en el cuadro blanquiazul en la próxima temporada.

“En lo personal, en lo que uno ha jugado, me gustaría que sea de una manera diferente. Que vuelva el juego de antes: la picardía, la sorpresa, la habilidad, darles libertad a los jugadores sin perder un orden, buscar sacarles mejor provecho a las condiciones del jugador, pero cada entrenador tiene de su manera de ir hacia adelante”, indicó el exfutbolista de la Selección Peruana.

Sin embargo, el ídolo de Alianza Lima no le quitó el mérito a lo hecho por Bengoechea en estos últimos años, pero exigió que no se olviden las raíces del cuadro blanquiazul: “Yo creo que todos tienen una forma de jugar, pero no sé si están contentos de cómo se desarrolla, creo que eso se logra manteniendo la raíz”.

Asimismo, César Cueto felicitó a Binacional por el torneo obtenido ante Alianza Lima, pero reconoció que le dolió perder esta final: “Primeramente, felicitar a Binacional por su campaña- Lo que lograron fue bien merecido. Pero uno se queda un poquito picón porque siempre se quiere que su equipo gane”.

Alianza Lima y el ‘Día del Hincha Blanquiazul”

Como ya es costumbre en Alianza Lima en los últimos cinco años, este viernes 27 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición del ‘Día del Hincha Blanquiazul’ que se desarrollará en la ciudad de Pucallpa.

Una ciudad más que significativa para el pueblo blanquiazul, pues allí jugaron por última vez los recordados potrillos de Alianza Lima que perdieron la vida en el trágico accidente del Fokker en 1987 en el mar de Ventanilla.