Succar y sus primeras palabras como jugador de la ‘U’: "Tengo la Libertadores en la cabeza”

Universitario sumó un nuevo fichaje pensando en la próxima temporada tras oficializar a Alexander Succar como nuevo futbolista crema. El delantero logró desvincularse de Sporting Cristal y pasó de manera definitiva al equipo comandado por Gregorio Pérez.

Y tras sellar su nuevo vínculo con Universitario, Succar brindó sus primeras declaraciones como futbolista crema en una entrevista con Gol Perú. El ariete se mostró emocionado y reconoció que pudo llegar a Universitario mucho antes de lo previsto.

"Estoy muy contento de estar acá y ya esperando poder iniciar con los trabajos. Esta es una camiseta importante, feliz por cerrar el acuerdo y saber que ya estoy dentro. Se trató en varias oportunidades, pero no se concretó, ahora ya estamos aquí y esperamos hacerlo de la mejor manera", indicó el nuevo atacante crema.

Asimismo, el ex Huachipato aseguró que se encuentra concentrado en lo que será la participación de Universitario en la Copa Libertadores: "Tengo la Libertadores en la cabeza, estoy muy pendiente de Carabobo, me voy a entrenar pensando que vamos a clasificar, eso es lo que tengo por ahora en la cabeza. Como objetivo personal tengo hacer lo mejor posible para dar todo por esta camiseta, clasificar en la copa y espero que la gente me reciba bien y puedo”.

Por otro lado, Succar reconoció lo fructífero que fue su paso por el fútbol chileno: "Aprendí mucho en Chile. La experiencia internacional es diferente, hubo temas sociales fuertes y ya no me sentía cómodo, pero conocí gente que me enseñó mucho".

Alexander Succar se convierte en el tercer refuerzo oficial de Universitario tras la llegada de Iván Santillán y Donald Millán. Con esto, Gregorio Pérez suma a su segundo delantero centro para su plantel junto a Anthony Osorio.