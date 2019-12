Resumen 2019: Top 6 de los momentos más impactantes a nivel nacional [PARTE 1]

Este 2019 estuvo cargado de muchas emociones y— a la vez— decepciones. Deportivo Binacional se consagró campeón nacional tras derrotar a Alianza Lima. Sporting Cristal y FBC Melgar dejaron mucho que desear en sus participaciones en la Copa Libertadores.

Este año, sin duda, estuvo marcado por la irreparable perdida de Juan Pablo Vergara, quien falleció a solo días de disputarse la primera final en Juliaca, ante los 'íntimos'. Mira el Top 6 de momentos más impactantes a nivel local.

Deportivo Binacional campeón nacional 2019

Deportivo Binacional, un equipo humilde y sin tantas figuras se proclamó campeón nacional al imponerse 4-3 en el global frente a Alianza Lima, escuadra que tenía un plantel más experimentado y con un mayor poder económico. Sin embargo, el cuadro de Juliaca supo levantarse tras una pérdida irreparable que fue la partida de Juan Pablo Vergara y coronarse con su primera estrella en su segundo año en Primera.

Binacional ha ido de menos a más. En su primer año en Primera, 2018, ‘El Poderoso del Sur’ acabó octavo en la tabla acumulada y así clasificó a la Copa Sudamericana 2019. Si bien el cuadro de Juliaca fue eliminado en la primera fase de la competición, le jugó de igual a igual a Independiente de Avellaneda. Tras quedar fuera de la ‘Suda’, los dirigidos por Javier Arce, quien por aquel entonces era el técnico del conjunto celeste, se enfocaron de lleno en el torneo local. Las alegrías no tardaron en llegar.

Binacional se proclamó campeón del Torneo Apertura al sumar 36 puntos en 17 fechas disputadas, cuatro más que Sporting Cristal. El ‘Poderoso del Sur’ supo sacar provecho de su localía y ello fue determinante en la primera parte de la competición. Pocos fueron los clubes que pudieron rescatar al menos un punto en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca (3824 m.s.n.m.). Fue amplio dominador en el Apertura y todo hacía presagiar que se “repetiría el plato” en el Clausura.

Sin embargo, la abrupta salida de Javier Arce cambió todos los planes. Roberto Mosquera agarró el timón del equipo en un momento difícil y levantó al equipo. Sí, Binacional no se consagró con el Clausura, pero sumaron 28 puntos y eso fue clave para acabar primero en la tabla acumulada y así elegir la sede de la primera final ante Alianza Lima, que logró su pase tras eliminar a Sporting Cristal.

El ambiente era el mejor una semana antes de la primera final, que se disputó el 8 de diciembre, pero un terrible suceso golpeó la interna ‘celeste’: el fallecimiento de Juan Pablo Vergara. El jugador de 34 años era uno de los más ilusionados al disputar su primera final en sus 15 años de carrera deportiva. Pero ese sueño no se pudo cumplir tras perder la vida en un accidente automovilístico.

Alianza Lima estaba dispuesto a postergar la primera final, pero en Juliaca decidieron jugarlo de todas maneras porque los propios jugadores manifestaron que así lo hubiera querido el recordado ‘Piochi’, quien era considerado el jugador de mejor pegada en el balompié peruano.

Binacional comenzó perdiendo la primera final con anotación de Federico Rodríguez, pero los dirigidos por Mosquera le dieron vuelta a la torta. El marcador acabó 4-1 a favor de los ‘celestes’ —y eso que pudieron ser más— y todo se definiría en la vuelta.

Video: GOL PERÚ

‘El Poderoso del Sur’ aterrizó un día antes al choque de vuelta, que se jugó el 15 de diciembre, y tuvo un hostil recibimiento. Alianza Lima se impuso 2-0 en el segundo round, pero no le bastó para lograr la remontada. Binacional, iluminados por Juan Pablo Vergara, logró su primer título nacional en su segundo año en Primera División.

Alianza Lima nunca ha campeonado en los años que terminan en "9"

Alianza Lima no solo llegó a la final con la ilusión de poner un nuevo trofeo en sus vitrinas, sino también con la finalidad de romper una estadística que arrastra desde 1929, cuando Universitario ganó su primera estrella en su historia. ¿Cuál es? Campeonar en años que terminan en “9”, suceso que finalmente no se dio tras perder 4-3 en el global ante Deportivo Binacional, quien se proclamó campeón nacional en Matute.

Universitario tenía una fixture más accesible— en los papeles— luego de imponerse a su archirrival de toda la vida, Alianza Lima, en el último clásico disputado el 29 de septiembre en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ le sacaron cinco puntos de ventaja a los ‘íntimos’ a falta de ocho jornadas para que finalice el Clausura, pero el cuadro de La Victoria logró la gesta en la última fecha ante Unión Comercio en Moyobamba.

Tras conseguir el Clausura, Alianza Lima se vio las caras con Sporting Cristal en las semifinales de la Liga 1 Movistar. El choque de ida fue victoria 1-0 para los ‘blanquiazules’ y en la vuelta no se abrió el marcador. En la final se enfrentó a Deportivo Binacional, que se quedó con el primer round al imponerse 4-1 en Juliaca.

La presión era doble para el duelo vuelta y no necesariamente por anotar tres goles, sino también por campeonar en años que terminan en “9”. Universitario se proclamó campeón nacional en los años 1929, 1939, 1949, 1959 y 1969. En 1979, Sporting Cristal se bañó en oro. Una década después, 1989, Unión Huaral tocó el cielo al ganar su estrella estrella. Anteriormente lo había conseguido en 1976.

Universitario, una vez más, se adjudicó con los títulos de 1999 y 2009. Este último lo logró de la mano de Nolberto Solano y qué mejor ante Alianza Lima. Los ‘merengues’ ganaron las dos finales disputadas. Este 2019 era el llamado a romper con las estadísticas y así ganar en un año que terminara en “9”. Alianza Lima ganó 2-0 en la vuelta a Binacional, pero no le alcanzó para sumar una nueva estrella en su historia.

[Video: GOL PERÚ]

Poca competencia a nivel internacional

Participar y no competir. Dos cosas muy diferentes y que los clubes peruanos se han acostumbrado a los últimos años. Sí, ya pasaron más de 15 años de la obtención de la Copa Sudamericana por parte de Cienciano. Este 2019 es solo el reflejo de la poca preparación y preocupación de los clubes peruanos que solo participan y, desde hace varios años, dejaron de competir.

Sporting Cristal, FBC Melgar, Alianza Lima y Real Garcilaso se clasificaron a la Copa Libertadores. Garcilaso le dijo adiós de forma tempranera al no poder contra Deportivo La Guaira en la primera fase. Luego fue el turno de FBC Melgar, escuadra que clasificó a la fase de grupos tras eliminar a la Universidad de Chile y Caracas de Venezuela, en la segunda y tercera fase, respectivamente.

Todo hacía presagiar que esta vez la historia iba a ser diferente al tener tres equipos peruanos en la fase de grupos: Sporting Cristal, Alianza Lima y FBC Melgar. Eso se pensaba, pero al final volvió a ser lo mismo. Ninguno de los clubes mencionados pudo clasificarse a los octavos de final. El cuadro ‘blanquiazul’ acabó último en el Grupo A, con apenas un punto logrado.

En los casos de Cristal y Melgar fueron un poco distintos, pero solo un poco debido a que el desenlace fue el mismo: no avanzaron de ronda. El cuadro ‘rimense’ finalizó tercero en el Grupo C, con siete unidades, a solo dos de Godoy Cruz. La sensible baja de Emanuel Herrera fue clave en la recta final de la fase de grupos.

FBC Melgar, a su vez, quedó tercero en el Grupo F. Palmeiras, San Lorenzo y Junior de Barranquilla fueron los rivales del cuadro ‘characato’, que sumó siete unidades. Los tres clubes peruanos en donde teníamos todas nuestras esperanzas le dijeron adiós al torneo de forma tempranera y se fueron sin pena ni gloria.

La historia fue la misma con los equipos peruanos que disputaron la Copa Sudamericana. Al igual que en la Libertadores, Perú también obtuvo cuatro cupos en la ‘Suda’, sin embargo, ninguno dio la talla. Municipal, Sport Huancayo, UTC y Deportivo Binacional. Todos quedaron eliminados en la primera fase y — para colmo— fueron goleados por equipos sin tanto poder económico, como son los casos de Independiente de Avellaneda, Colón (finalista), Atlético Cerro de Uruguay y Montevideo Wanderers.

Esto fue solo la primera parte del Top 6 de los momentos más impactantes a nivel nacional. Aún queda mucho por contar y podrás seguir el hilo en el siguiente link.