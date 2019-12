Mauro Formica, una posibilidad real en Sport Boys

Lo que empezó como un rumor acaba de transformar una posibilidad real: Sport Boys puede dar el golpe en el mercado con el fichaje del experimentado volante Mauro Formica, referente de Newell's Old Boys.

Y cómo será posible el fichaje de Formica al Boys, se preguntará más de uno. Y la respuesta es la fuerte amistad que une al mediocampista de 31 años con Marcelo Vivas, técnico del club chalaco.

Ahora bien, las conversaciones ya existen y dependerá mucho del poder de convencimiento de Marcelo Vivas y la propuesta que le haga llegar la directiva del Sport Boys para que el argentino diga el ansiado "sí".

Mauro Formica viene de un semestre muy irregular en Newell's Old Boys. Aunque el arranque de temporada del 'Gato' fue óptimo, un esguince de rodilla lo alejó un mes de la actividad y a su vuelta ya no fue el mismo que maravilló en el inicio de la Superliga. Aun así, el enganche anotó 3 goles en 12 partidos.

Ahora bien, según un análisis de la web 'Planeta Newells', la intermitencia y el declive tras la lesión "dejan el interrogante abierto en torno a su continuidad como titular en el 2020". En ese sentido, la situación de Mauro Formica se complica debido al pedido de dos jugadores de ataque del nuevo técnico de la 'Lepra', Frank Darío Kudelka.

Hasta la fecha, Sport Boys ha demostrado mucho criterio en las contrataciones: Adrián Zela, Joao Ortiz y Rodrigo Cuba. La dirigencia no quiere vivir otra temporada como la pasada, en la que salvó la permanencia en la última jornada, por lo que, hoy la idea es potenciar la idea que quiere Marcelo Vivas en el club y mejores opciones que Mauro Formica no sobran.

Vale destacar que el hermano de Mauro Formica, Guillermo, jugó en Sport Boys en el 2003. El argentino llegó a la 'Misilera' a pedido de Jorge Sampaoli y dejó un grato recuerdo en los hinchas. La opinión del hermano puede pesar en mucho en ver nuevamente a un Formica con la camiseta rosada.

¿Quién es Mauro Formica?

El 'Gato' fue una de las grandes apariciones de la cantera de Newell's Old Boys en los últimos tiempos. Su impactante nivel en el 2009 provocó que clubes como Rubín Kazán y River Plate busquen su fichaje, pero ninguna negociación llegó a buen puerto. Otros clubes como Galatasaray, Estrella Roja de Belgrado y AS Monaco también lo quisieron, pero la dirigencia de la 'Lepra' dijo no. Finalmente el Blackburn Rovers cumplió las expectativas y se llevó al volante a la Premier League.

En Inglaterra, a Formica no le fue muy bien, su club descendió, pero él sí destacó con 4 goles en 39 partidos. Ahora bien, el argentino no quiso jugar la Championship y terminó fichando por Palermo. En Italia tampoco le fue bien, pero ofertas no le faltaron: Cruz Azul logró su fichaje a mediados de 2013. Su rendimiento fue irregular y fue prestado a Newell's Old Boys en 2015. En el club de sus amores, se volvió a ver su mejor versión y fue compañero de Luis Advíncula.

Ahora bien, Cruz Azul seguía teniendo su carta pase y lo traspasó a Pumas a mediados de 2017. En su segundo ciclo en México tampoco pudo destacar y finalmente volvió al club de sus amores a mediados de 2018.