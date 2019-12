Universitario: El día que Guastavino, Figuera y Tejada dijeron que en el Perú solo jugarían en la ‘U’

Universitario es uno de los clubes más populares del Perú. La pasión de sus fanáticos por la institución enamora a los jugadores extranjeros que llegan al cuadro crema con la ilusión de registrar su nombre en la historia del club.

Sin embargo, por diversos motivos, los planes no prosperan y tuvieron que buscar nuevos horizontes. Este es el caso de Diego Guastavino y Arquímedes Figuera jugadores que prometieron que en el Perú solo jugarían en Universitario y en los últimos días fueron anunciados como refuerzos de Mannucci y César Vallejo.

Por su parte, Luis Tejada llegó a Universitario tras hacer historia con Juan Aurich. El 'pana' se quedó enamorado del cuadro crema y en más de una oportunidad indicó que se retiraría en el cuadro estudiantil.

Pese a sus buenos deseos, el atacante panameño jugó una temporada en la 'U' y al año siguiente fue anunciado como flamante refuerzo de Sport Boys.

Diego Guastavino: "En Perú solo jugaría por la U"

A pocas horas para la 'Noche buena', Carlos A. Mannucci decidió brindar un regalo a sus hinchas. Mediante sus redes sociales, el cuadro carlista anunció a Diego Gustavino como su flamante refuerzo.

'Guasta' llegó al Perú en el 2013 y se enamoró de Universitario. En esa temporada, los cremas lograron la estrella 27 y Diego fue una pieza clave en el equipo de Comizzo.

Luego de varios años alejado del club, en el 2016, Diego Guastavino regresó a su casa, Universitario. Gracias a sus goles y entrega, el jugador uruguayo se ganó el cariño de los hinchas y más de una ocasión señaló que en el Perú solo jugaría en la 'U'".

Arquímedes Figuera: "En el Perú solo jugaría por Universitario"

Arquímedes Figuera es un volante que pelea cada balón como si fuera el último. En unas declaraciones para Capital Deportes señaló que en el Perú solo jugaría por el cuadro estudiantil.

"Al Perú solo vuelvo a jugar por Universitario de Deportes. Me siento bastante identificado con ese club, y si se me da la oportunidad de volver a la 'U' no lo pensaría", expresó.

Luis Tejada y su sueño de retirarse en Universitario

"Yo tengo contrato hasta diciembre y uno no sabe el destino de nadie, pero yo voy a matar siempre por esta camiseta hasta campeonar. Más adelante no sé qué será de mi futuro. Ahora, si en la “U” me dicen: queremos que te retires acá y me ofrecen un contrato de tres años, yo lo voy a firmar", indicó Luis Tejada en su etapa como jugador de Universitario.