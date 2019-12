La dura historia de Dos Santos, nuevo delantero de la ‘U’ que trabajó hasta de obrero

Comenzó el operativo 2020 en Universitario. El cuadro crema arrancó con los exámenes médicos este jueves 26 de diciembre en las instalaciones de Campo Mar. Previamente, Jonathan Dos Santos y Luis Urruti arribaron a nuestra capital para hacer oficial su traspaso a las filas del equipo merengue.

Dos Santos fue el último jugador en llegar a un acuerdo con la directiva de los Hermanos Leguía debido a su gran temporada en este 2019 donde anotó 13 goles convirtiéndose en el tercer goleador del fútbol charrúa y que lo llevó a descartar distintas ofertas para finalmente jugar en Universitario.

El delantero de 27 años nació en la mítica ciudad de Salto en Uruguay, mismo lugar de nacimiento de Luis Suárez, y desde muy joven tuvo que hacer sacrificios para poder mantener a su primer hijo a quien tuvo a los 15 años. Así lo contó el propio Dos Santos a ‘El País’ unos meses atrás.

“Estábamos de novios con mi señora y quedó embarazada. Nos juntamos y hasta hoy seguimos juntos, gracias a Dios. Yo iba a cumplir 16 años. Primero me tomó por sorpresa. Tuve que tomar responsabilidades y salir a trabajar”, expresó el hoy delantero de Universitario.

Luego de esto, Dos Santos confesó que sintió mucho miedo para poder comunicarle esta noticia a sus propios padres y a los de su pareja. Sin embargo, sintió el apoyo de los suyos ante esta complicada situación: "Tenía mucho miedo de decírselos. La madre de mi señora fue la primera en saberlo y ella se lo comunicó a mis padres. No sabía si meterme abajo de la cama o en el ropero. Primero me pegaron un gran reto y después me dijeron que iban a apoyarme, que no iba a estar solo. Fue un gran alivio”.

No obstante, y a pesar del apoyo familiar, Jonathan Dos Santos tuvo que trabajar en distintos oficios como la de cortador de naranjos y hasta de obrero en construcción civil para poder mantener a su nueva familia. Hoy llegó a Ate y parte como la esperanza goleadora de Universitario en el 2020.