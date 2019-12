Yordi Vílchez negocia su desvinculación de Municipal

La tranquilidad por encima de todo. Yordi Vílchez, uno de los grandes valores de Municipal en el 2019, mantiene contrato en el club edil, pero no tiene intenciones de cumplirlo debido a la deuda que le mantiene la institución y la incertidumbre que se avecina en el 2020 en un club con graves problemas económicos.

"Uno siempre quiere estar en un club donde puedas dedicarte nada más a jugar y no tengas que preocuparte por otras cosas como el tema económico o que no tienes cancha para entrenar", explicó Vílchez en una entrevista con Radio Ovación.

En ese sentido, el defensa de 24 años aseguró que tenía bien avanzada su desvinculación de Municipal, pero luego la directiva se tiró para atrás. "Estoy viendo la manera de poder desvincularme de Municipal para llegar a un club donde pueda desempeñarme tranquilamente", afirmó.

"Hablé con Alberto Borda y otro directivo, me dijeron que íbamos a llegar a un acuerdo pero después me dijeron que no y que mientras no haya papel firmado no puedo salir. Supuestamente en estos días iba a estar libre pero no cumplieron. Voy a mandar una carta de renuncia", abundó.

Las grandes bazas de Yordi Vílchez para conseguir su carta de libertad son las deudas que la mantiene Municipal. "Me están debiendo 4 meses de imagen, premios del año pasado de Sudamericana y el mes de diciembre, por ese lado queremos apelar para poder quedar lo más pronto posible como jugador libre porque ya los equipos se están armando", sostuvo.

El futbolista piurano, que estuvo en la órbita de Universitario, detalló que su futuro podría estar lejos de Lima. "Hay un equipo de provincia que me está esperando hasta que resuelva mi situación, ojalá no demore tanto", puntualizó.

¿Cómo quedó el interés de Universitario por Yordi Vílchez?

Ante la posible partida de Alberto Rodríguez, la dirigencia de Universitario pensó en Yordi Vílchez y Eduardo Caballero como opciones para reemplazarlo, pero el mundialista está citado para el inicio de la pretemporada estudiantil y en caso presentarse todas las opciones anteriores quedarán descartadas. Ahora bien, en los gustos de la directiva, Caballero está por encima de Vílchez en la consideración.