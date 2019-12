Alberto Quintero: "Me siento un hincha más y haremos de todo por la estrella 27”

Este jueves 26 de diciembre Universitario arrancó la pretemporada pensando en lo que será la primera fase de la Copa Libertadores y la Liga 1 2020. El equipo comando por Gregorio Pérez pasó los exámenes médicos correspondientes, pero sufrió tres ausencias importantes.

Uno de los jugadores que no asistió a Campo Mar para comenzar con los trabajos al mando del estratega uruguayo, fue el panameño Alberto Quintero. El atacante llegó a nuestra capital recién este jueves por la noche y se incorporará a Universitario mañana mismo.

A su llegada, Quintero conversó con Renato Landivar de TV Perú y dejó en claro que siempre pensó en quedarse en Universitario a pesar de las ofertas de otros clubes: "Contento porque los hinchas me escribían para que no me vaya. Que estén tranquilos porque así será y haremos de todo por la estrella 27. Fueron pocos días de descanso pero vamos con todo para ponerme a punto".

Asimismo, el atacante afirmó que se siente como un hinchas más del cuadro crema y que espera quedarse varios años en el equipo de Ate: "Estoy feliz, me siento un hincha más. Lo que quiero es que el contrato se extienda y tener la tranquilidad por ese lado. Jean Ferrari hizo una promesa antes de irme de vacaciones, hubo ofertas pero yo quiero seguir muchos años en la 'U'".

Quintero también se animó a hablar sobre Gregorio Pérez a quien señaló como un DT experimentado: "El técnico que tenemos es muy experimentado. Se armó un gran equipo, llegaron muchos jugadores para la delantera. Creo que junto a la base que quedó, haremos una gran Libertadores. No hay rival fácil, en el fútbol, todo es muy parejo”.