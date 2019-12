Entrevista a Leonardo de la Cruz, jugador formado en Alianza Lima que la rompe en España [VIDEO]

Por: Rodolfo Huamán

Alianza Lima, a lo largo de su historia, siempre se ha caracterizado por su juego quimboso, frontal y criollo. Todos esos ingredientes lo tiene Leonardo de la Cruz, de 18 años, quien actualmente está cedido en el Real Oviedo de España hasta junio de 2020.

'Leo', como es conocido en su barrio en Ventanilla, salió de las canteras del cuadro 'íntimo' y espera consagrarse en el fútbol europeo. Este jueves, De la Cruz nos abrió las puertas de su casa y habló de todo un poco, desde su proceso de adaptación en Oviedo y dónde se ve jugando el próximo año.

Leonardo de la Cruz llegó a Alianza Lima con apenas 12 años, una edad en la cual algunos niños no tienen bien definido su futuro, pero ese no fue el caso de 'Leo' quien ya se veía inflando las redes y haciéndose un nombre en el balompié mundial. El joven atacante confía en seguir los pasos a Paolo Guerrero, a quien lo tiene como referente.

Antes de volver a España— su vuelo está previsto para el 1 de enero— 'Leo' abrió las puertas de su casa a LÍBERO. El joven atacante viajará a Oviedo con las maletas cargadas de ilusión.

¿Cómo se dio tu llegada al Real Oviedo?

Fue por intermedio de un empresario español, con quien ahora trabajo con él. Me consiguió unas pruebas a inicios de año y pude ir por 15 días a Real Oviedo (juvenil). Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder regresar y demostrar mi fútbol por una temporada.

Mencionaste que estuviste 15 días a prueba, ¿qué crees que fue determinante para que los de Oviedo decidan ejercer la opción de cesión?

Fui bastante ilusionado con poder integrar ese equipo. Tenía mucha confianza en mí y mi familia también confiaba en mí. Sabía que no iba a estar solo en ese proceso de prueba. Así que di todo lo que tenía que dar para poder quedarme.

¿Cómo es el trato con los jugadores del Oviedo, con el técnico? Ya tienes dos partidos, pero ¿cómo ha sido este proceso?

Bien, me recibieron de la mejor manera porque confían en mí y saben lo que puedo aportar. No me costó mucho el tema de la adaptación, de estar solo allá. Gracias a Dios tuve el apoyo de ellos. Siempre me preguntaban cómo estaba.

Juegas de "9", una posición sacrificada y a quién le exigen una cierta cantidad de goles. ¿De qué manera te estás mostrando?

Cuando llegué traté de poder adaptarme rápido al fútbol europeo, que es más intenso y más agresivo. Estoy trabajando para poder demostrar que estoy preparado para jugar este tipo de torneos (Segunda División de España).

¿Has seguido de cerca las actuaciones de Luis Advíncula quien también juega en la Segunda de España?

Sí, justo fui al estadio cuando el Real Oviedo enfrentó al Rayo Vallecano. Lo vi jugar y es un orgullo que un peruano más esté jugando en esa liga tan grande.

¿Es verdad que en el fútbol europeo dejan más jugar y no son tan fuertes en la marca como el sudamericano?

Sí, hay momentos que quizás en el tema de la marca y eso no son tan agresivos. No tienen la viveza del sudamericano para poder jugar, pero ellos nos sacan una cierta ventaja en el aspecto físico.

Eres categoría 2001, te falta mucho por recorrer pero ¿tienes alguna liga específica donde quisieras jugar y a qué futbolista admiras?

A mí me gusta Paolo Guerrero porque sabe mucho con el balón, por la técnica que tiene y su experiencia. Y, bueno, de la liga me gusta bastante la española porque es un fútbol muy intenso.

Tienes contrato con Alianza Lima, pero ¿te ves regresando a mitad de año o jugando en otro equipo?

Yo tengo contrato con Alianza. No sé qué me viene en el futuro, pero espero que buenas por las cosas que vengo haciendo, por lo que tengo mentalizado que con el trabajo y sacrificio van a dar su fruto. Con Alianza me veo jugar en la profesional, poder jugar una Libertadores y darle una alegría a los hinchas.

¿Hacia dónde apunta Leonardo de la Cruz?

Siempre apunto a jugar en Europa y en las grandes ligas. Voy a seguir trabajando, exigiéndome al máximo para poder mantenerme en ese nivel.