Alianza Lima: Las alternativas que maneja para reemplazar a Pedro Gallese

Los galones de Pedro Gallese en el arco no son debatibles. Su fama es universal, por eso el Orlando City de la MLS se lo quiere llevar para reforzar su equipo en el 2020 luego de terminar contrato con Alianza Lima.

El mundialista peruano ama al club íntimo, pero también anhela regresar al extranjero y ascender profesionalmente por bien suyo y el de su familia.

Su experiencia en México le ayudó y sabe que, a sus 29 años, jugar en Estados Unidos lo acerca a los “grandes” de Europa. Además, lo ayudará a mantenerse bien emocionalmente.

En su reemplazo, aunque parezca algo difícil de concretar, podría llegar Steven Rivadeneyra (25), quien hace poco fue confirmado por Deportivo Binacional como nuevo jugador para la siguiente temporada. La realidad es que, el exguardameta de Deportivo Municipal firmó un pre acuerdo con el conjunto de Juliaca y no existe un lazo definitivo y cerrado.

No obstante, en caso de no cerrar con el ex guardameta de Deportivo Municipal, la directiva de Alianza Lima evalúa una serie de nombres para poder suplir la presunta ausencia de Pedro Gallese.

Alianza Lima | Manuel Heredia

El actual arquero de Carlos A. Mannucci sostuvo una campaña importante en el año 2019. Su valía fue vital para que la institución norteña se aleje imperiosamente de la zona de descenso y es por ello que la directiva 'blanquiazul' lo sondea para la próxima temporada.

Cabe señalar que 'Manu' renovó con los 'carlistas' y su salida no sería para nada sencilla. Alianza Lima tendría que negociar con sus pares una posible salida.

Alianza Lima | Alejandro Duarte

El portero de Atlético Zacatepec perdió el ascenso a la Liga MX y volverá a disputar la Segunda División en el país charro. Alianza Lima evalúa plantearle la posibilidad de que sea titular íntimo en la Copa Libertadores y sería una oportunidad nada despreciable.

A sus 25 años, Duarte es uno de los porteros peruanos con mejor proyección. Es el único guardameta que se mantiene en el exterior y a pesar de su corta edad, ha alcanzado una importante madurez: fue capitán en la USMP y titular indiscutible en el Atlético Zacatepec.

Su posible arribo a Alianza Lima también le permitirá tener una mejor visibilidad para llegar a la selección peruana. Ricardo Gareca, ante el bajón futbolístico de Pedro Gallese, busca nuevas alternativas para la 'Bicolor'.

Alianza Lima | Carlos Cáceda

Es el que menos chance tiene. Cáceda renovó contrato con FBC Melgar y es fijo para Carlos Bustos en la institución 'rojinegra'. Además, es de conocimiento público que la 'Pantera' es hincha acérrimo de la 'U': no defraudaría sus colores.