Leao Butrón quiere jugar contra el Bayern Munich en su despedida [VIDEO]

Leao Butrón sabe que está jugando sus últimos partidos profesionales. El portero de Alianza Lima fue entrevistado por Match Deportivo y analizó los posibles panoramas de lo que será su partido de despedida, el cual se de posiblemente a final del 2020.

De acuerdo con las declaraciones de Leao Butrón desde ahora está pensando en lo que será su último encuentro tras varias campañas exitosas con Alianza Lima. "Pensar retirarme en el 2020 es un bosquejo, pero ya deberíamos ir armando eso", expresó.

Respecto a los futbolistas con los que le gustaría hacer equipo en su último partido, dijo que casi todos serían de Alianza Lima. "Me gustaría que estén mis amigos de toda la vida. Al arco Butrón, derecha puede estar el ‘Chino’ Huamán, izquierda el ‘Chicho’ Salas, de central mi hermano (Jair) y Arakaki. Para poner ambiente al vestuario Ciurlizza, Olcese, Wenceslao (Fernández) y para cerrar con broche de oro Waldir Sáenz con el ‘Checho’ Ibarra", agregó el arquero blanquiazul.

Asimismo, se animó a expresar al equipo que le gustaría enfrentar en su despedida. "Como me hablo con Claudio Pizarro, que vengan sus amigos del Bayern Munich. Me gusta ese equipo y porque no abusar la confianza con él, que nos conocemos desde la sub 20", reveló.

Leao Butrón también confesó que dentro de sus planes está ir a Alemania para visitar a Claudio Pizarro y ver propuestas deportivas."Tengo contacto con él, el año pasado fui a Alemania y él estaba por acá, por eso no pude verlo, pero ya lo he amenazado que voy a ir y me ha abierto las puertas; principalmente por cosas deportivas", manifestó el emblemático portero de Alianza Lima.

Cabe mencionar que hasta ahora Leao Butrón no ha firmado su renovación con Alianza Lima; sin embargo, se especula que todo estaría arreglado para que vuelva a defender el arco del actual subcampeón del fútbol peruano.