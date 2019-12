Se queda: Leao Butrón confirmó que renovará con Alianza Lima para el 2020

El referente se queda. Alianza Lima seguirá teniendo el arco asegurado luego que el propio Leao Butrón confirmase que se encuentra muy cerca de renovar con Alianza Lima por una temporada más.

El portero de 42 años afirmó también que el 2020 será el último año de su carrera y señaló que su máximo deseo es retirarse saliendo campeón con Alianza Lima: "Este año 2020 va a ser el último de mi carrera. Es la primera vez que lo digo así, pero ya está decidido. Hace un mes y medio vengo pensando eso y más allá que me siento bien físicamente, creo que ya es suficiente. Comenzaré nuevos proyectos que tengo en la cabeza".

Por otro lado, Leao aseguró que ya conversó con César Torres, directivo del cuadro íntimo y solo faltan detalles para firmar un nuevo contrato con Alianza Lima: “Yo no creo que haya problemas, nunca he tenido problema en tener un contrato con Alianza. Ya me reuní con el señor César Torres. Solamente estamos viendo detalles que espero se solucione el lunes o martes. A pesar de tener algunas llamadas, creo que sería difícil que no sea en Alianza. Si no es en el club, se adelantaría, pero creo que será en Alianza el 2020".

Esto significaría una gran noticia para el cuadro dirigido por Pablo Bengoechea pues su portero titular, Pedro Gallese, parece encontrarse lejos de renovar con Alianza debido a una posible oferta del Orlando City de la MLS.

Que ponga la firma

Leo Butrón señaló en Trujillo que solo faltan detalles para renovar con @ClubALoficial y que sueña retirarse el 2020 saliendo campeón. Más información en @liberoperu pic.twitter.com/4faTj1sw8y — Hugo Rodriguez (@hugodeporte) December 28, 2019

Alberto Rodríguez cerca de Alianza Lima

¡Golpe en el mercado! Alberto Rodríguez tiene todo arreglado para ser nuevo jugador de Alianza Lima. El central que aún pertenece a Universitario de Deportes está a la espera de que acabe en los próximos días su vínculo contractual para fichar por los blanquiazules y así, jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.