Andy Polar, más cerca de Vasco da Gama que nunca

El nombre de Andy Polar ya está sobre el tapete desde hace días en los torcedores de Vasco da Gama, pero el anuncio de fichaje del delantero argentino Germán Cano por el 'Gigante da Colina' volvió a darle fuerza a la posible llegada del jugador de Binacional al club brasileño.

¿Cómo así? La prensa brasileña reveló que el presidente de Vasco, Alexandre Campello, piensa anunciar dos fichajes extranjeros en los próximos días. En ese sentido, ya cumplió con la llegada de Cano y el otro nombre consideran que será el de Andy Polar.

El jugador de 22 años, con contrato vigente en Binacional, está siendo seguido por el club brasileño desde hace días, pero no ha sido hasta ahora que un periodista de dicho país se anima a revelar el estado de negociaciones.

Rodrigo Silva, periodista de Esporte Interativo, explicó que Andy Polar es una opción en Vasco da Gama y que el empresario del jugador le confirmó que ya hay negociaciones en marcha por su representado. Eso sí, dejó en claro que todavía no hay acuerdo como aseguran algunos medios peruanos.

En su segunda temporada en Primera División, Andy Polar se terminó consolidando como uno de los mejores jugadores y principales activos de Binacional. El arequipeño fue clave en el título nacional con 8 goles y 8 asistencias.

La pelota ahora está en la cancha del Vasco, que deberá realizar un esfuerzo para arrebatarle a Binacional a su gran figura. Entre jugar la Copa Libertadores 2020 o emigrar al extranjero, lo de Andy Polar parece claro: seguir creciendo en su carrera lejos de Juliaca.

El club de Río de Janeiro acabó 12° del Brasileirao y clasificó a la Copa Sudamericana 2020, cuyo rival será Bolivia 4. La dirigencia de Vasco no pudo lograr la permanencia del DT Vanderlei Luxemburgo, pero no tardó mucho en encontrar a su reemplazo: Abel Braga. Ahora bien, hasta la fecha Germán Cano es el único fichaje, pero suenan Douglas Santos (Zenit) y el lateral zurdo Moisés (Bahia), además se busca lograr la renovación del colombiano Fredy Guarín.

