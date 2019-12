Alejandro Hohberg descartó una oferta del exterior para continuar en Universitario

Alejandro Hohberg es un jugador importante para Universitario. El 'Enano' no tuvo problemas de ponerse el equipo al hombro cuando lo necesitaban y para el 2020, los hinchas lo consideran como uno de los fijos en el once titular de Gregorio Pérez.

En las últimas semanas surgió el rumor de que Alejandro Hohberg recibió una oferta del exterior y podría abandonar Universitario. Sin embargo, en conferencia de prensa, Jean Ferrari indicó que el 'Enano' se encuentra mentalizado en realizar una buena Copa Libertadores con el cuadro estudiantil.

"En el caso de Alejandro Hohberg sí había una propuesta de un equipo del exterior, se diluyó, así que Alejandro continúa con nosotros", señaló Ferrari, quien se mostró tranquilo por el compromiso del jugador con el proyecto deportivo de Universitario para esta temporada.

"Alejandro está muy enfocado en tener una buena Copa Libertadores, en hacer buenos partidos amistosos con equipos realmente de envergadura que son los que nos vamos a enfrentar en enero", agregó el gerente deportivo de los cremas.

Jean Ferrari y su mensaje para Alianza Lima

Jean Ferrari también se refirió sobre la oferta que lanzó Alianza Lima a Alberto Rodríguez. El gerente deportivo señaló que Universitario es el mejor equipo del país.

"Realmente yo no ando pensando si un jugador se va a tal o cual equipo, por qué o cómo... yo simplemente digo que Universitario es el mejor equipo del país y punto".

Rival y fecha confirmados para la 'Noche Crema 2020'

Cerro Largo el rival en la 'Noche Crema'. ¿La fecha? El próximo 18 de enero en el Estadio Monumental a las 8:00 pm. Confían en que el hincha crema apoye masivamente.

Universitario | Amistosos internacionales en Argentina

La agenda de Universitario continúa nutriéndose ya que, según indicó el gerente deportivo, Jean Ferrari, hace unos días, el cuadro de Gregorio Pérez sostendrá dos amistosos en Argentina: uno de ellos sería ante Talleres de Córdoba, mientras que el segundo sería nada menos que ante Boca Juniors.

Alberto Quintero: "Me siento un hincha más y haremos de todo por la estrella 27”

A su llegada, Quintero conversó con Renato Landivar de TV Perú y dejó en claro que siempre pensó en quedarse en Universitario a pesar de las ofertas de otros clubes: "Contento porque los hinchas me escribían para que no me vaya. Que estén tranquilos porque así será y haremos de todo por la estrella 27. Fueron pocos días de descanso pero vamos con todo para ponerme a punto".