Temporada 2020: Universitario cambia de rival y sede en la gira por Argentina

Gregorio Pérez fue explícito al indicar que Universitario de Deportes necesitaba partidos amistosos antes de iniciar su camino en la Copa Libertadores 2020. Es por ello que la directiva merengue llegó a consolidar una mini gira por Argentina.

Boca Juniors será uno de los rivales de los estudiantiles: se enfrentarán el próximo 16 de enero. No obstante, estaba por definirse al primer contrincante: en primera instancia era Talleres, pero ahora ha tomado fuerza Gimnasia de la Plata.

El equipo dirigido por Diego Armando Maradona tiene muchas chances de medirse ante la 'U' el próximo 12 de enero en San Juan. ¿Cuál fue el problema con Talleres? Todo indicaría a temas con el promotor, según nos informa nuestro periodista Gustavo Peralta.

Al parecer, Universitario (por temas del promotor) ya no enfrentaría a Talleres el 12 de enero. En Argentina se habla de que Gimnasia será el rival. A esperar confirmación. Ante Boca sí es fijo según indicaron y el torneo ya no será en Mendoza si no en San Juan. https://t.co/Z6WO7aK16i