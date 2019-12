Agustín Lozano reveló sistema de descenso para la temporada 2020 de la Liga 1

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, desveló el sistema que utilizará la Liga 1 en la temporada 2020 en una extensa entrevista que sostuvo con el diario La República. En ella también habló sobre las explosivas declaraciones sobre Juan Carlos Oblitas y la salida de Daniel Ahmed de la jefatura de la Unidad Técnica de Menores.

"En el 2020 descenderán 4 equipos y solo ascenderán 2 para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y en el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1. La decisión final será de los asambleístas", indicó Lozano.

Fueron en total cuatro equipos los que disputarán la Liga 1 en el año 2020: Cienciano, Carlos Stein, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba. El primero por haberse coronado campeón de la Segunda División, el segundo por haber alzado el título de la Copa Perú, mientras que el tercero y cuarto por haber ocupado el puesto uno y dos del Cuadrangular de Ascenso.

FPF | Agustín Lozano sobre las declaraciones de Juan Carlos Oblitas

Entorno a este tema, Juan Carlos Oblitas se manifestó al respecto y lo calificó de barbaridad. " No he hablado con Villavicencio del próximo año. Quiero ser consecuente con lo que dije hace mucho tiempo y que haya 20 equipos es una barbaridad, porque no estamos preparados para recibir esa cantidad de equipos", señaló a RPP. Lozano refirió que era un sistema establecido desde 2017.

"Este sistema estaba establecido desde el 2017 mediante una resolución. Se sabía que en el 2019 se jugaría con 18 equipos y que en el 2020 serían 20 equipos con el ascenso de 4 equipos. Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los 4 ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho. Las cosas se dicen en su momento", detalló.

FPF | Agustín Lozano sobre la salida de Daniel Ahmed

El titular del ente que rige el fútbol peruano se manifestó entorno a la salida de Daniel Ahmed de la jefatura de la Unidad Técnica de Menores. Lozano declaró que el estratega argentino no estaba de acuerdo con las nuevas políticas.

"Su contrato terminaba el 31 de diciembre del 2019 y antes de finalizar el vínculo conversamos porque había un nuevo sistema de planificación en el área de menores. Él no aceptó la reestructuración. Además, cuando yo ingresé a la Federación en el 2018 ya había una decisión de no continuar con sus servicios, pero respetamos su contrato", mencionó.

Daniel Ahmed es el principal candidato para asumir las riendas de las divisiones menores de Alianza Lima. Los próximos días serán vitales para resolver su futuro.