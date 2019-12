Agustín Lozano sobre el VAR: "La idea es usar en 2 partidos por fecha, por sorteo o los más importantes"

El sistema de vídeo arbitraje se aplicó por primera vez en el fútbol peruano en la final de la Liga 1 Movistar. A pesar de las críticas, Agustín Lozano habló sobre la implementación del VAR en el torneo peruano para el 2020.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol indicó que para el 2020 la Liga 1 Movistar contará con el VAR. Sin embargo, Lozano señaló que no todos los partidos contarán con este sistema.

“La idea es que de diez partidos que habrá en cada fecha, por lo menos en dos se utilice el VAR. La elección de esos partidos la podríamos determinar mediante un sorteo o eligiendo a los más importantes de la semana”, sostuvo Lozano.

En la primera final de la máxima categoría del fútbol peruano, Pablo Bengoechea criticó el VAR y en el duelo de vuelta un árbitro del exterior tuvo que dirigir el partido.

“El hecho que no esté reglamentado no significa que esté prohibido. Cualquier inducción para mejorar el desarrollo del campeonato está permitida con el acuerdo de las partes involucradas y con la aprobación de Conmebol”, finalizó.

FPF | Agustín Lozano sobre las declaraciones de Juan Carlos Oblitas

Entorno a este tema, Juan Carlos Oblitas se manifestó al respecto y lo calificó de barbaridad. " No he hablado con Villavicencio del próximo año. Quiero ser consecuente con lo que dije hace mucho tiempo y que haya 20 equipos es una barbaridad, porque no estamos preparados para recibir esa cantidad de equipos", señaló a RPP. Lozano refirió que era un sistema establecido desde 2017.

Sobre el futuro del fútbol femenino

El fútbol femenino en el Perú se encuentra en pleno desarrollo. Lozano señaló el rumbo que tomará esta disciplina en cara al futuro.

"FIFA y Conmebol están dando soporte económico para el desarrollo del fútbol femenino y la Federación lo viene ejecutando de manera progresiva. Los clubes profesionales y las ligas también deben jugar un papel importante para la formalización de las chicas. La Federación va a invertir en ellas", comentó.