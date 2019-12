Universitario: Los once jugadores que eligió Gregorio Pérez con miras a la Copa Libertadores 2020

Universitario continúa con su preparación con miras a su debut en la primera fase de la Copa Libertadores 2020. La pretemporada sigue su curso y Gregorio Pérez exige en cada práctica a sus pupilos: ya alineó a su primer equipo titular en Campo Mar.

El estratega uruguayo sabe perfectamente que el ritmo futbolístico será vital para tentar acceder de fase en el torneo internacional y es por ello que se pactó un duelo amistoso con la reserva.

De esta manera, Pérez inició las acciones con el siguiente once: José Carvallo en la portería; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Nelinho Quina e Iván Santillán conformaron el bloque defensivo. Armando Alfageme, Rafael Guarderas y Gerson Barreto se situaron en el mediocampo. Alberto Quintero, Luis Urruti y Jonathan Dos Santos conformaron la ofensiva.

La presencia del 'Mudo' en el once titular de Gregorio Pérez no llama la atención. El propio estratega 'oriental' ha indicado que lo quiere si o si para la temporada que se avecina, no obstante, el entrampamiento para renovar su contrato continúa.

A esto hay que añadirle el interés que sostiene Alianza Lima en contar con sus servicios. Como se recuerda, el entrenador de los íntimos, Pablo Bengoechea, ha pedido expresamente su contratación para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 así como volver a pelear el título nacional de la Liga 1.

Universitario | Alejandro Hohberg no fue tomado en cuenta

Las alarmas se encendieron en los hinchas cremas cuando no vieron a Alejandro Hohberg en el equipo titular de Gregorio Pérez, sin embargo, no hay nada de que preocuparse.

Sucede que el 'Enano' sufre una sobrecarga muscular y es por ello que el técnico uruguayo decidió no tomarlo en cuenta para el partido amistoso que sostuvieron con la reserva 'estudiantil': el extremo volverá a ser una de las armas en ofensiva.

Universitario | Resultado del partido

El resultado del partido, entre el equipo mayor de Universitario y la reserva, fue de 3-0 a favor de los pupilos de Gregorio Pérez. Anotaron Jonathan Dos Santos, Alexander Succar (ingresó) y Paulo de la Cruz (ingresó). De esta manera van soltando piernas con miras a su primer duelo amistoso de enero: se miden ante SAFAP el próximo 4.