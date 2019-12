Sporting Cristal podría sufrir hasta seis bajas para la fase previa de la Copa Libertadores

Sporting Cristal | Tener jugadores convocados siempre será un orgullo para cualquier equipo. Pero para Manuel Barreto podría convertirse en un dolor de cabeza por “culpa” de la sub-23 que disputará el Torneo Preolímpico en Colombia.

Y es que los rimenses cuentan con seis futbolistas en la convocatoria —a la espera que salga la nómina final— y ellos podrían perderse los primeros partidos de la Liga 1 y la ansiada fase 2 de la Copa Libertadores, la cual se deberá jugar los días 6 y 13 de febrero.

Renato Solís, Gianfranco Chávez, Jesús Pretell, Kevin Sandoval, Fernando Pacheco y Christopher Olivares son los celestes que están siendo tomados en cuenta por Solano para el Preolímpico y se prevé que todos ellos sean titulares.

La única forma para que ese grupo de jugadores puedan estar para la Copa Libertadores es que la “Blanquirroja” sea eliminada en la fase de grupos, la cual termina el 31 de enero y le daría una semana para meterse de lleno y mentalizarse en Cristal. Sin embargo, el objetivo es clasificar al hexagonal y buscar el cupo a Tokio.

A Manuel Barreto no le queda otra que “apechugar” y hacer malabares durante la pretemporada que arranca la próxima semana para que las ausencias no se sientan. No obstante, la lentitud de la llegada de los refuerzos hace que haya desesperación y todo se ponga cuesta arriba en tienda rimense.