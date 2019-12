Alberto Rodríguez no continuará en Universitario, según confirmó Jean Ferrari

Lo que era un secreto a voces, Jean Ferrari lo confirmó. Tras varios días de negociaciones, Alberto Rodríguez no continuará en Universitario de Deportes. El experimentado defensor no aceptó renovar con los cremas.

Mediante su cuenta de twitter, el gerente deportivo de Universitario se despidió de Alberto Rodríguez. El defensor estaba realizando la pretemporada con los cremas, pero no llegó a un acuerdo con la directiva estudiantil para renovar.

"Terminamos el día e informo que Alberto Rodríguez no continuará con nosotros, siempre el respeto y cariño will, seguimos...¡¡¡Y Dale U!!!", escribió el gerente deportivo en su cuenta de Twitter.

El estratega de los cremas,Gregorio Pérez, pidió a la dirigencia hacer un esfuerzo por el central. Sin embargo, el defensor recibió una propuesta de Alianza Lima y todo parece indicar que jugará en el cuadro blanquiazul.

Alberto Rodríguez se sumará a la lista de jugadores que pasaron por los tres grandes

Alberto Rodríguez se unirá a la lista de pocos jugadores que llegaron a estar en los tres grandes del fútbol peruano. El central pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal siendo promovido a Primera en el año 2002. Tras buenas temporadas con los celestes, es vendido al extranjero en donde fue figura del Braga de Portugal.

En el 2015, tras vestir las camisetas del Río Ave, Braga y Sporting Lisboa, regresa al fútbol peruano para jugar por Sporting Cristal y Melgar. En el 2017 firma por Universitario y, tras un breve paso por Junior de Colombia, vuelve a Ate.

El 2019 no fue un buen año para el 'Mudo'. El central de 35 años no llegó a disputar ningún partido esta temporada que ya llegó a su fin con Universitario. Rodríguez estuvo con lesiones que no le permitieron estar en un buen estado y luego de su recuperación, fue relegado a la banca de suplentes.