Iván Bulos reveló que puede regresar al fútbol peruano: "Hay la posibilidad de jugar"

Iván Bulos sustentó que evalúa seriamente regresar al fútbol peruano. El delantero pertenece a las filas de Boavista, pero fue cedido en calidad de préstamo al Hajduk Split de la Primera División de Croacia: no obstante, no pudo debutar con el elenco balcánico.

Las lesiones le han pasado una mala jugada al 'Motor': sufrió un leve desgarro de meñiscos el pasado 2 de abril. Su último partido con Deportivo Municipal fue el pasado 17 de marzo, cuando la 'Franja' igualó 2-2 con Alianza Lima.

"Tengo contrato por un año y medio más con mi club (Boavista). Estoy buscando continuidad, por eso tengo pensado en la posibilidad de jugar en Perú, aunque aún no tengo nada confirmado. Es una de las posibilidades y en estos días voy a definir mi futuro", indicó a Ovación.

Iván Bulos indicó que esta al 100% para jugar

Iván Bulos detalló que aceleró tiempos para recuperarse de sus lesiones y que ello fue una mala decisión. Tomando esos 'golpes' optó por tomarse un buen descanso para estar al 100%.

"En otros momentos de mi carrera me he apurado (en sanar sus lesiones), me quité los tiempos en mi cabeza y me he tomado ese tema con extrema calma. Fue una decisión tomada con madurez, hoy ya estoy al cien por ciento y listo para jugar", detalló.

Iván Bulos con opción en Sporting Cristal

El atacante de 26 años busca continuidad y ello lo encontraría en Sporting Cristal. El club rimense intenta lograr el préstamo del centrodelantero para la próxima temporada: Manuel Barreto busca sustituto de Cristian Palacios y una competencia para Emanuel Herrera y Christopher Olivares.

Una buena temporada en la institución 'celeste' no solo le abriría la posibilidad de regresar al exterior sino también de recibir el llamado de Ricardo Gareca para la selección peruana: el 'Tigre' continúa en la búsqueda del sustituto de Paolo Guerrero.