Sporting Cristal tendrá su primer refuerzo desde la San Martín: el defensa Junior Huerto [VIDEO]

La obligación de Sporting Cristal es pelear por el título nacional en el fútbol peruano y también buscar el protagonismo internacional. El club llegó hasta los playoffs en la temporada 2019, aunque no con buenos resultados, pero ahora buscarán la gloria en la campaña 2020.

Sin embargo, existe preocupación entre los hinchas, pues no se han hablado de refuerzos en semanas recientes, mientras que la competencia si lo viene haciendo. Aunque, luego de tanta tranquilidad respecto a los fichajes, por fin se estaría avecinando los movimientos.

Una de las principales novedades para el equipo de Manuel Barreto sería la inclusión del lateral Junior Huerto, quien se desempeña en la defensa. El futbolista de 20 años ha destacado en la San Martín y ahora está por dar el salto a un club con diferentes pretensiones.

Junior Huerto debutó en el 2016 con la San Martín, pero recién fue en el 2018 cuando logró gran continuidad en el primer equipo, de la mano del entrenador Carlos Bustos. Ese año disputó 30 partidos y en el 2019 fueron 25, todos como titular, pero las suspensiones le jugaron en contra.

De concretarse la información que reveló Ovación, la apuesta de Sporting Cristal por los jóvenes valores de la nueva directiva es notoriamente priorizada. Hasta ahora, la llegada de otros jugadores no suenan y los tiempos son cortos ante el pronto inicio de la Copa Libertadores 2020.

Las bajas de Sporting Cristal para el 2020

Los jugadores que no estarán en Sporting Cristal para la temporada que se avecinan son Renzo Garcés, Alexander Succar, Patricio Arce, Edinson Chávez y Jair Céspedes. En tanto, el préstamo de Cristian Palacios terminó su préstamo y Carlos Lobatón anunció su salida, aunque no todavía no es fijo que se vayan del club,