La severa crítica de Deyair Reyes tras la desconvocatoria de Kevin Quevedo

Un anuncio de la selección peruana dejó perplejo a más de uno: Kevin Quevedo quedaba fuera del equipo que alistaba Nolberto Solano para enfrentar el Preolímpico que se desarrollará en Colombia en enero de 2020.

"La Federación Peruana de Fútbol informa la desconvocatoria del futbolista Kevin Quevedo, de Alianza Lima por decisión del comando técnico de la selección peruana Sub-23", refirió el mensaje enviado por el ente que rige el fútbol peruano.

Fue entonces que empezaron a filtrarse rumores acerca de una presunta indisciplina por parte del extremo de Alianza Lima. De momento, no se ha conocido alguna versión oficial que pueda detallar el o los motivos que conllevaron a 'Ñol' a tomar la drástica decisión.

Selección Peruana | Deyair Reyes fuerte mensaje por desconvocatoria de Kevin Quevedo

El defensor de Cienciano, Deyair Reyes, utilizó su cuenta oficial de Twitter para comentar lo sucedido: el ex Sporting Cristal y Juan Aurich lamentó lo ocurrido con Kevin Quevedo.

"No entiendo como no pueden aprovechar su momento. ¡No entiendo! No siempre vas a tener 20 o 23 años", refirió el lateral que ahora disputará la Primera División con la 'Furia Roja' luego de coronarse campeón de la Liga 2.

Selección Peruana | Comando Sur también se refirió al suceso

La principal barra de Alianza Lima no fue ajena y también envió un fuerte mensaje por la desconvocatoria de Kevin Quevedo.

"Nosotros estamos en todos lados, un integrante de la barra quiso ponerte el pare por estar hasta altas horas de la madrugada en una discoteca y salieron tus amigos a defenderte. Bien merecido tu desconvocatoria de la Selección. Esto va dirigido también para los refuerzos que van a llegar al club. Por encima de Alianza Lima, NADIE", exclamaron.