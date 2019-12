Gerente deportivo de Sport Boys explicó situación contractual de Sebastián Gonzáles

Las cosas claras. En Sport Boys están mortificados con Sebastián Gonzáles y su agente, pero no dan perdido la posibilidad de seguir contando con uno de los delanteros más prometedores del fútbol peruano.

Tal como te contamos en LIBERO, Sebastián Gonzáles se negó a jugar algunos partidos para así no cumplir los partidos que tenía que cumplir para que su contrato con Sport Boys se renovara automáticamente.

En ese sentido, el gerente deportivo de Sport Boys, Sebastián Capurro, dio mayores detalles del conflicto que existe entre jugador y club.

"Existe un tema contractual que no se ha cumplido. Nosotros teníamos un contrato de tres años y medio con Sebastián y había una cláusula para que se renueve al año y medio, pero el jugador debía jugar una cantidad de minutos que no cumplió. Sin embargo, eso no sucedió porque se alteró esa posibilidad para quedar libre", explicó el directivo de Sport Boys.

Ahora bien, la 'Misilera' no quiere perder a uno de sus principales activos y ya le presentaron una oferta para que siga en el club. "Ahora le hemos presentado una propuesta a Sebastián y, más allá de todas estas cosas, considero que hay códigos en el fútbol y lo lógico es respetar los acuerdos y no alterar el curso de las cosas", abundó Capurro.

El gerente deportivo de Sport Boys consideró que Sebastián Gonzáles debería ser más agradecido al club y al DT Marcelo Vivas por el momento futbolístico que vive cuando en otros clubes apenas le dieron oportunidades.

"El técnico siempre quiso contar con el jugador, incluso Sebastián no estaba mapeado ni en Cristal ni en San Martín y hoy en día está en la Seleccion Peruana Sub 23 y no me queda ninguna duda que Marcelo (Vivas) tuvo una fuerte influencia para el presente del jugador", sostuvo el directivo.

Lo que sí dejó en claro Sebastián Capurro es que no piensan hacer ninguna locura y que la idea es llegar a un acuerdo amistoso con Sebastián Gonzáles, caso contrario, adiós y gracias a un futbolista que la 'Misilera' puso en vitrina.

"Acá valoramos mucho el tema humano, pero consideramos que los acuerdos se tienen que respetar y no quiero creer que Sebastián quiera empezar su carrera de esa manera. Si él no sigue, no hay problema, porque ya veremos qué hacer. Además, tampoco podemos tener a un jugador que no quiera estar en Boys", sentenció.

Los números de Sebastián Gonzáles en el 2019

El seleccionado Sub-23 anotó 2 goles y dio una asistencia en 17 juegos con Sport Boys en la Liga 1. Solo fue titular en 9 ocasiones. Además, convirtió un gol en la Copa Bicentenario: fue a Sporting Cristal.