Alberto Rodríguez ya luce la camiseta de Alianza Lima [FOTOS]

Por fin se acabó la novela. Después de tantas idas y vueltas, Alianza Lima anunció públicamente la contratación de Alberto Rodríguez para la próxima temporada. El experimentado zaguero llega a La Victoria tras su paso por Universitario, clásico rival 'blanquiazul'.

Asimismo, el vínculo de Alberto Rodríguez con Alianza Lima será por un año y el 'Mudo' tendrá la oportunidad de mostrar su juego en la Copa Libertadores 2020, certamen donde el equipo 'íntimo' compartirá grupo con Racing (Argentina), Nacional (Uruguay) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

"¡Bienvenido, Alberto! El defensa Alberto Rodíguez ya es blanquiazul y jugará por un año en nuestra institución. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!", expresó Alianza Lima en su cuenta oficial de Twitter al momento de dar la esperada noticia.

🎊¡Bienvenido, Alberto!🎉

De esta manera, Alberto Rodríguez de 35 años se unirá al club de los futbolistas que jugaron por Sporting Cristal (2002), Universitario de Deportes (2017) y Alianza Lima (2019), escuadras más importantes del fútbol peruano.

Alianza Lima y un plantel que hace soñar

Con el fichaje de Alberto Rodríguez, Alianza Lima ya confirmó los refuerzos de Josepmir Ballón, Alexi Gómez y Jean Deza. Además, en las siguientes horas se puede concretar las llegadas de Carlos Zambrano y Carlos Ascues.

Alianza Lima: Alberto Rodríguez desea realizar una buena Copa Libertadores

Alberto Rodríguez sufrió una dolorosa lesión que lo dejó sin poder disputar ni un solo partido profesional en 2019. No obstante, viene entrenando de manera individual en La Videna: quiere realizar una buena Copa Libertadores. 'Will' no solo quiere recuperarse futbolísticamente, sino también volver a integrar la selección peruana: quiere coronar su carrera y clasificar a una nueva Copa de Mundo.