Aldo Corzo: opiniones contrarias de Pérez y Ferrari sobre posible salida de Universitario

Posturas distintas. El alejamiento de Aldo Corzo de Universitario es una posibilidad tras el ofrecimiento del lateral a Rosario Central, una opción que estudia el club argentino y que ha generado opiniones divididas en dos de las principales caras de la gestión deportiva de la institución estudiantil: Gregorio Pérez y Jean Ferrari.

En conferencia de prensa le soltaron al DT de Universitario la posibilidad de perder de Aldo Corzo ante el interés de Rosario Central y el uruguayo destacó la oportunidad profesional que supone el fútbol argentino para un jugador de su edad (30 años).

"Corzo no solo es un referente del equipo sino un jugador de selección, y que haya un interés en él me pone contento. Estoy feliz por el profesional, yo no soy egoísta y si se da que sea lo mejor, buscaremos nuestras soluciones acá, es una persona que se merece lo mejor", afirmó Gregorio Pérez.

En contraparte se mostró Jean Ferrari. El gerente deportivo de Universitario se mostró tajante sobre el futuro del lateral derecho y aclaró que no tiene cláusula de salida, como afirmaban desde Argentina.

"No ha llegado ninguna propuesta por Aldo Corzo, él tiene contrato con nosotros y no tiene cláusula de salida. Los que dicen lo contrario están vendiendo humo", zanjó el directivo estudiantil.

Hasta la fecha, la dirigencia de Rosario Central no ha emitido pronunciamiento alguno sobre Aldo Corzo. Eso sí, el 'Canalla' está urgido de un lateral derecho de jerarquía luego que Boca Juniors no aceptara extender el préstamo de Nahuel Molina Lucero.

Aldo Corzo y las otras veces que estuvo cerca de jugar en el extranjero

El lateral peruano ha sido un jugador muy bien valorado por sus entrenadores argentinos como Cristian Díaz (San Martín) y Pedro Troglio (Universitario), que indicaron su deseo de contar con sus servicios en Olimpo y Gimnasia, respectivamente. Sin embargo, el interés no pasó de ello y el futbolista siguió jugando en nuestro país.