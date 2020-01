Raúl Leguía destruye a Alberto Rodríguez: "Ese señor no tiene ética, cobró dos años sin jugar"

La salida de Alberto Rodríguez de Universitario, con las largas incluidas hasta su posterior fichaje por Alianza Lima, ha generado la molestia en la dirigencia estudiantil, sin embargo, existe formas de expresar el sentir: el gerente deportivo Jean Ferrari fue diplomático, el administrador Raúl Leguía no se mordió la lengua para criticar sin filtro al 'Mudo'.

"Sobre ese señor (Alberto Rodriguez) yo no diré nada porque no tiene ética, su forma de actuar deja a pensar", empezó su discurso el directivo de Universitario en declaraciones a 'Puro Gol' de Radio Nacional.

Posteriormente, Raúl Leguía subió la apuesta y aclaró que su fallida continuidad solo iba a ser por el DT. "Nosotros no lo queríamos, si se quedaba, era por pedido de Gregorio Pérez", sostuvo.

La cereza de la torta fue el ataque personal a Alberto Rodríguez. "Cobró dos años sin jugar, que cure sus demonios", sentenció el administrador de Universitario.

Alianza Lima anunció hoy a Alberto Rodríguez como su tercer refuerzo para la temporada 2020. El defensa firmó contrato por un año y se unió a Jean Deza y Josepmir Ballón como flamantes fichajes para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En los últimos días de diciembre, el 'Mudo' fue contactado por el comando técnico de Pablo Bengoechea y la propuesta del 'Profesor' sedujo al central de 35 años, que prefirió cruzar la vereda antes que seguir en Universitario. Incluso se ausentó del inicio de la pretemporada y generó un conflicto interno entorno a su continuidad en Ate.

Ahora bien, LIBERO informó que Alberto Rodríguez no estaba conforme con algunas cláusulas en el contrato que le ofrecía la "U", por lo que aceptó el ofrecimiento de Alianza Lima. A nivel de sueldo, las ofertas eran similares, pero pesó más la relación y confianza del 'Mudo' con Bengoechea.

