Zlatan Ibrahimovic y su mensaje amenazador a Cristiano: "Es bueno, pero estoy preparado"

Este viernes, Zlatan Ibrahimovic fue presentado como flamante refuerzo del AC Milan. Luego de ocho años después de su marcha, el delantero sueco "pega la vuelta" a la que considera su segunda "casa", el San Siro.

'Ibra', quien llevará el "21" en la espalda, está listo para debutar ante la Sampdoria en el Día de Reyes. En medio de la expectativa de su debut con la 'rossonera', el jugador de 1,95 cm se pronunció sobre Cristiano Ronaldo, con quien se enfrentará en la Serie A.

Con 38 calendarios bien cumplidos y tras militar en Los Ángeles Galaxy en la MLS, Zlatan Ibrahimovic defenderá los colores del AC Milan por los próximos seis meses. Dependiendo de sus actuaciones se analizará la extensión de su contrato.

El sueco confía en hacer una buena campaña para seguir en el Milan, escuadra que marcha en la mitad de la tabla —puesto 11— en la Serie A y está obligado a levantar cabeza en esta segunda mitad de temporada para conseguir un cupo a un torneo internacional.

Ibrahimovic sabe que no será tarea fácil por la edad (38) que tiene y, además, porque Cristiano es el "rey" en Italia, pero va con todo. "Es bueno que esté en Italia, veremos qué pasa. Estoy bien, entrené y lo único es que no he tocado aún la pelota. Pero creo que estoy listo".

El "21" tendrá un par de días para ponerse a punto y así debutar este 6 de enero frente a la Sampdoria. "El Milan siempre es el Milan, la historia no cambió. Todavía estoy en activo y lo importante es lo que sucede en el campo.", agregó.

EL DATO:

Zlatan Ibrahimovic marcó 156 goles en 180 partidos en su primera etapa en el AC Milan.