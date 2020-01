Nelson Olveira a Quevedo: "Tienes que respetar a Alianza Lima y luego a la hinchada"

Kevin Quevedo ha estado en boca de todos luego que la FPF comunicara vía Twitter que fue desconvocado de la selección peruana sub 23 por una decisión del comando técnico que dirige Nolberto Solano. Al parecer, el jugador de Alianza Lima habría asistido a una fiesta un día antes de un entrenamiento.

Tras este sonado escándalo, diversos futbolistas se pronunciaron y aconsejaron a Kevin Quevedo. Uno de estos deportistas fue el uruguayo Nelson Olveira, recordado por vestir la camiseta de Alianza Lima del 2002 al 2003.

"Tiene que vivir para Alianza Lima y no que Alianza Lima viva para él. Después de que pisas un club grande, eres muy reconocido. Primero tienes que respetar a la institución, luego a la hinchada y tus compañeros. A partir de ahí vas a ser un jugador profesional", confesó el charrúa en una entrevista con América Deportes.

Nelson Olveira fue directo y aseguró que Kevin Quevedo tiene que respetar los colores blanquiazules, de lo contrario no está preparado para estar en el equipo. "Si después de eso, no respeta, yo creo que el camino para ese jugador no tendría que ser Alianza Lima, porque el club es muy grande y es una institución a la que hay que saber respetar y, principalmente, defenderla. Hay que hacerle entender dónde está parado", agregó.

Por último, el uruguayo comentó que el joven talento de Alianza Lima no puede ser comparado con Jefferson Farfán. "No marca la diferencia que hacía Farfán. Lo he seguido, más allá de sus problemitas, pero todo es mejorable. Lo que pasa es que esos problemas mejorables tienes que plantarlos desde ahora y no dejarlos crecer, porque si no después son muy difíciles de resolver", finalizó.