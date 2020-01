Leao Butrón se retirará de Alianza Lima el 2020: "Hoy es el inicio del último año de mi carrera"

Alianza Lima | Leao Butrón publicó una noticia que ha conmovido a todos sus seguidores. El experimentado arquero anunció en Facebook que permanecerá esta temporada con los 'íntimos', pero que esta será su último año como profesional.

A través de redes sociales, destacó que este será el inicio del final de su carrera como jugador activo, por lo que tenía "que hacerlo con la institución y sus dirigentes que me da la oportunidad de vestir sus colores en este último año".

Mensaje de Butrón en Alianza Lima

Leao Butrón, con 42 años, vivirá su última temporada en Alianza. En un sentido mensaje, indicó que vivirá este momento como el primer año de esta hermosa carrera.

"Quiero empezar agradeciendo a Dios por toda una vida de bendiciones y en esta etapa de mi vida no tendría por qué ser diferente. Hoy es el inicio del último año de mi carrera profesional como futbolista y no podría ser mejor que haciéndolo en el más grande, Alianza Lima, por lo que, después de agradecer a Dios, tengo que hacerlo con la institución y sus dirigentes que me da la oportunidad de vestir sus colores en este último año, mucha alegría como mucha responsabilidad, pero me motiva hacerlo acá, en el lugar que quiero, me motiva tanto como el primer año de esta hermosa carrera", detalló Butrón.

"Esta decisión la vine meditando ya hace algunos meses, que si bien el físico me dice que si, siento en el fondo de mi corazón que es suficiente, que es el momento y que principalmente, es cuando yo decida hacerlo", agregó el experimentado golero.

¿Cuántas temporadas lleva Leao Butrón en Alianza?

Leao Butrón disputará su quinto año en Alianza Lima, club al cual llegó en el 2015. Desde entonces, ha recibido 116 a lo largo de todas las temporadas en el club de La Victoria.

De esta manera, Butrón tendrá una nueva chance para intentar ganar el título de la Liga 1 en su última temporada, así como liderar al equipo en la Copa Libertadores 2020.