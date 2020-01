Carlos Lobatón reveló la conversación que motivó su 'portazo' a Sporting Cristal

Carlos Lobatón está de vuelta en Sporting Cristal. El histórico futbolista del club rimense aceptó la propuesta de retiro de la directiva para pasar a ser parte del organigrama de la institución de La Florida.

Ahora bien, el cambio de postura no fue nada fácil para 'Loba'. El exfutbolista de 39 años conversó con otros clubes con la idea de seguir en vigencia futbolística, pero finalmente pesó el corazón y el sentimiento hacia Sporting Cristal.

"Siempre voy a pensar que si puedo seguir jugando. Siempre pensé que yo tengo que dejar el fútbol y no el fútbol a mí. Podría haber ido a otro club pero no me iba a sentir a gusto", explicó Lobatón en una entrevista en 'Las Voces del Fútbol'.

"Este era el momento de tomar la decisión y avanzar", sentenció el pentacampeón nacional con Sporting Cristal sobre su retiro del fútbol.

Ahora bien, la pregunta del millón era sobre aquella reunión que motivó su portazo y posterior despedida de Sporting Cristal en redes sociales. Superado el trago amargo y la reflexión, 'Loba' habló sobre un momento que lo marcó en el epílogo de su carrera.

"Cuando me dicen que no tenían presupuesto para que continúe y que la prioridad era reforzar las bandas, me paré y les agradecí. En ese momento no tenía pensando dejar el fútbol, pensé que todo se acababa, fue un mazazo", precisó.

¿Qué cargo ocupará Carlos Lobatón en la dirigencia de Sporting Cristal?

Tal cual en su conferencia de prensa en La Florida, 'Loba' todavía no sabe el puesto que ocupará en Sporting Cristal, pero sí tiene en claro su deseo de transmitir su experiencia a los jóvenes de la cantera. "Tenemos que terminar de pulir mi función específica. Me seduce el trabajo dentro del club y lo voy a aprovechar al máximo. Voy a trabajar muy duro", puntualizó.