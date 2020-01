Pedro Gallese abandona Alianza Lima: "Me voy triste sin el título nacional"

Pedro Gallese llegó a Alianza Lima para la temporada 2019 y todo hacía creer que se quedaría para el siguiente año porque había interés por parte del club en continuar con sus servicios; sin embargo, esto no se concretó por motivo personales del portero y le tocó decir adiós.

Alianza Lima, a través de un comunicado en Facebook, agradeció a Pedro Gallese por proteger el arco victoriano en el 2019. "¡Gracias por todo, Pedro! ‪Nos diste grandes momentos y alegrías. Te deseamos lo mejor. ¡Muchos éxitos!", expresó el cuadro blanquiazul.

Horas más tarde el propio Pedro Gallese compartió en Facebook un comunicado dedicado a todos los hinchas blanquiazules, a la dirigencia y compañeros que tuvo en Alianza Lima.

"Gracias por permitirme ser parte de ustedes y por brindarme tanto cariño desde que llegué. Quiero agradecer al hincha, a mis compañeros, al comando técnico y a la institución que siempre confiaron en mí, incluso en los momentos más difíciles. Gracias a la dirigencia que me apoyó y supo comprender mi decisión", señaló.

Asimismo, Pedro Gallese aseguró que se va triste de Alianza Lima por no obtener el título nacional. "De mi lado, me voy con la tristeza de no poder haber obtenido el título nacional, pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo. No me alcanzan las palabras para expresar lo que siente mi corazón blanquiazul. Se merecen lo mejor para este 2020 y siempre llevaré los colores en el pecho", agregó.

Por último, el guardameta de la selección peruana comentó que podría regresar a Alianza Lima. "Estén seguros que esto no es un adiós sin solo un hasta luego", concluyó.