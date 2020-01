Jean Deza sobre su llegada a Alianza Lima: "Me encuentro más maduro" [VIDEO]

Jean Deza será una de las alternativas de Pablo Bengoechea en ofensiva. El 'Ratón' cumplió una importante temporada con Universidad Técnica de Cajamarca y es por ello que fue requerido para ser la nueva incorporación de Alianza Lima.

El hecho de que el club íntimo disputa la Copa Libertadores, así como la posibilidad de pelear nuevamente el título nacional, fueron atractivos para que el jugador nacional de 26 años haya aceptado la oferta de los 'blanquiazules'.

"La verdad una alegría inmensa. La estaba esperando hace mucho tiempo (la posibilidad de regresar a Alianza Lima). Sé que es una oportunidad grande para mi carrera. Les agradezco a los dirigentes que hicieron posible mi llegada. Demostrar en cada partido lo mejor de mi. Hacer las cosas como las debo de hacer", indicó Deza a Alianza Lima Tv.

"Físicamente me siento muy bien. Con muchas ganas de iniciar la pretemporada para ponerme a las órdenes de Pablo Bengoechea y su comando técnico, sé que en lo personal me va a sumar mucho, como a todos mis compañeros, para llegar a la Noche Blanquiazul que es el 22 y luego los torneos que debemos de enfrentar, como la Liga 1 y la Copa Libertadores", agregó.

Alianza Lima | Jean Deza indicó que pelearán en la Copa Libertadores 2020

Jean Deza refirió que el grupo que le ha tocado a Alianza Lima en la Copa Libertadores es muy difícil, sin embargo, confía en poder resolver las adversidades que puedan presentarse en el torneo internacional.

"Veo al grupo de la Copa Libertadores muy difícil. Para Alianza siempre es importante estar en un torneo internacional, nos ha tocado una llave muy competitiva. Sabemos que son equipos grandes de sus países, pero sabemos que también tenemos (un plantel) para hacer un papel importante en la Libertadores", mencionó.

Alianza Lima | Jean Deza busca la consolidación

El 'Ratón' hizo un mea culpa y exclamó que es una "revancha muy linda" el haber retornado a Alianza Lima. Como se recuerda, tuvo un breve paso por la institución victoriana en 2015.

"Esta revancha la tomo de la mejor manera. Es una revancha muy linda. En lo personal, me encuentro más maduro. En ese tiempo (2015) no tuve la madurez ni el profesionalismo que debí de tener, pero son cosas que te enseña la vida. Es una oportunidad muy grande que me ha dado Alianza y la tengo que aprovechar", declaró.

"Al hincha de Alianza Lima le digo que daré todo de mí. Me esforzaré en cada partido, dar lo mejor en cada encuentro y cada entrenamiento. Y ser muy profesional", concluyó.