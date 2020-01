Gregorio Pérez: "Universitario es un elefante dormido y ha perdido vigencia internacional"

En una entrevista que brindó para un medió local, Gregorio Pérez se animó a hablar de cómo va la pretemporada y qué es lo que espera del plantel de Universitario a lo largo del año. El técnico del cuadro merengue destacó la grandeza del club, pero también fue enfático al precisar que se ha perdido vigencia a nivel internacional.

"Llegar a la 'U' es un sueño. Tener la oportunidad de dirigir un equipo grande en otro país no es poca cosa. Hay mucha gente muy capaz, la verdad que hemos iniciado el año con mucha ilusión. Universitario es un elefante dormido, hace muchos años que no sale campeón y que no tiene vigencia internacional, teniendo todo y principalmente su gente que son 8 o 9 millones de hinchas. Tiene un sentido de paternidad extraordinario", dijo Gregorio Pérez en un entrevista para ATV+.

En seguida, Gregorio Pérez dijo que espera que su equipo sea ordenado, tanto en el ataque como en la zona defensiva. "Quiero que este equipo sea muy intenso, estamos entrenando para eso. Es algo planificado y estamos concientizando al plantel. Dentro de ese juego agresivo, también tenemos que ser criteriosos en la recuperación del balón y que seamos ordenados defensivamente. Sintetizando, deseo un equipo equipo equilibrado arriba y abajo".

Además, el estratega uruguayo confirmó que Universitario busca prestar algunos jugadores, tal es el caso de Tiago Cantoro. Si bien es cierto, el jugador tiene un gran futuro, el tema de cupos de extranjeros complican que esta temporada tenga los minutos esperados en tienda crema, por lo que, la mejor decisión es prestarlo.

"Estamos tratando de conformar un plantel un poco más amplio, pero eso lo vamos hacer con jugadores de las canteras. Hablé con Tiago, cuenta con buenas condiciones y tiene que jugar, no solo entrenar", agregó sobre el tema de extranjeros que hay en Universitario.

Finalmente, Gregorio Pérez evitó pronunciarse de Alberto Rodríguez. "Existe un gran apoyo, una gran voluntad. Uno palpita lo que transmite la gente del club y los hinchas. Cuando vine, hablé con Christian Ramos y me dijo que tenía otra opción que se concretó. De Rodríguez no quisiera hablar".