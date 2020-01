Alfonso García Miró desea transformar a Sporting Cristal como el Tottenham de Inglaterra

Los hinchas de Sporting Cristal mostraron su preocupación cuando hace unos meses se anunciara la venta del club rimense al grupo inversor Innova Sports. Con esto, el cuadro bajopontino dejó de pertenecer a la cervecería Backus, la cual acompaño al equipo desde su fundación.

Esto parece haber generado en Cristal una especie de austeridad económica, esto sumado a la no clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores para este 2020. Además, la clara muestra del recorte de presupuesto se logra apreciar en los pocos refuerzos que hasta el momento llegaron al club del Rímac.

Ante estas dudas que con los días vienen creciendo, Alfonso García Miró, Gerente de Sporting Cristal, conversó con El Comercio y señaló que en los próximos años instauraran en el club una política más formativa para evitar la comprar de jugadores de otros equipos o del exterior, incluso tomó como ejemplo a lo hecho por Independiente del Valle y Tottenham de Inglaterra.

“En los últimos 4 años, Cristal ha contratado 26 jugadores. Nuestros rivales grandes han contratado casi 50. Aquí hay tendencia a admirar al que más se refuerza. Miren los proyectos de Independiente del Valle con su fútbol formativo o del Tottenham, que llegó a la final de la Champions con solo un refuerzo. Eso habla de un proyecto sostenido en el tiempo”, explicó el directivo celeste.

No obstante, García Miró reconoció y entendió la preocupación de los hinchas de Sporting Cristal ante la falta de refuerzos para el primer plantel: “Entiendo que genera temor el hecho de no tener muchos refuerzos. Pero Sporting Cristal está buscando su lugar en esta industria con un modelo de gestión deportiva que no se basa en refuerzos, sino se basa en mantener la columna vertebral, en utilizar jugadores del fútbol formativo”.

El sueño de García Miró es transformar, en unos años, a la institución celeste en un plantel con jugadores de casa y que las ventas aumenten la situación económica del club. Cabe mencionar que en los últimos años, Cristal es el equipo que más a vendido al extranjero. Luis Abram, Pedro Aquino, entre otros futbolistas emigraron al exterior.

Kevin Quevedo, el Plan B de Cristal si se cae lo de Corozo

“Lo que sí te puedo decir es que en lo deportivo es un jugador que calza y que es atractivo para el estilo de Sporting Cristal. Pero si no avanza lo de Washington Corozo y averiguamos que Quevedo está con disposición de escuchar ofertas, trataremos de tenerlo en cuenta si es que podemos acercarnos en lo económico”, expresó el directivo de Sporting Cristal.