El consejo de Jean Deza a Kevin Quevedo: "No te equivoques, mira como terminé yo" [VIDEO]

El extremo de Alianza Lima, Jean Deza, sorprendió con unas declaraciones para referirse a Kevin Quevedo, quien en los últimos días fue protagonista de un lamentable hecho: fue separado de la selección peruana Sub-23 que se alistaba para disputar el Preolímpico Colombia 2020.

Deza reveló que coincidieron en una reunión con el futbolista de 22 años y en ella le plasmó la dura experiencia que le tocó vivir entorno a las malas decisiones que tomó en su debido momento. Dejó una gran frase que invita a la reflexión.

“Conocí a Kevin Quevedo en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, declaró a Gol Perú.

“Le dije tienes talento, no te equivoques, mira como termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”, agregó el futbolista de 26 años quien militó en UTC en el último año.

Alianza Lima | Jean Deza va por su revancha

Jean Deza sabe perfectamente que esta es una oportunidad de oro para recuperar su nivel futbolístico, pegar el salto al extranjero, tentar la posibilidad de ganarse la confianza de Ricardo Gareca y así integrar la lista de la selección peruana para disputar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Hoy me da cólera ver un chico con talento que no lo sepa aprovechar. Muchos se preguntarán quién confía en un chico que se equivocó. Pero todos en la vida tenemos una segunda oportunidad y yo hace dos años dije, es momento de madurar y crecer”, acotó.

“Se de las condiciones que tengo hay que seguir por la línea correcta y después los logros viene solos si uno sigue por la línea profesional, antes esa palabra, ser profesional, yo no la entendía. Estoy muy convencido y con muchas ganas quiero que este año sea maravilloso para mí y mis compañeros”, mencionó.

Alianza Lima | Jean Deza indicó que castigo FIFA lo hizo reflexionar

Uno de los puntos que lo terminó por marcar a Jean Deza fue el castigo que le impuso FIFA por haber incumplido las normas de su contrato con Levski Sofia de Bulgaria. Pasaron 457 días para que Deza pueda volver a las canchas.

"Recibí muy rápido todo y eso no me ayudó mucho porque fue donde me comencé a equivocar de los 19 a los 22 o 23 no tomé las cosas en serio. Luego vino el castigo de FIFA y ese punto de quiebre fue bastante duro. Estas cosas golpearon bastante. Hoy doy las gracias a Alianza Lima y a sus hinchas y prometo mucho trabajo y entrega", concluyó.