Se queda: Brayan Velarde renovó con Universitario por los próximos tres años

Fin de la novela. Luego de varias semanas de especulación, donde incluso sonó el nombre de Alianza Lima como su nuevo destino, Brayan Velarde logró llegar a un acuerdo con Universitario y firmó su renovación con el club crema por los próximos tres años.

El defensor central pudo resolver su tema contractual el cual complicó su situación con Universitario en los últimos días. El tema pasaba por una addenda la cual exigía al club un aumento salarial en el caso de una extensión del vínculo.

Por suerte, ambas partes lograron llegar a buen puerto para que el jugador siga vistiendo las sedas de Universitario. Y es que Velarde no solo es una pieza importante en el actual plantel crema, sino también podría ser una clara opción de venta al fútbol extranjero la cual dejaría buenos dividendos al club.

Firmó Brayan Velarde por 3 años con la U. Se descartó la addenda y como se informó no procedía al generar un mal precedente. El defensa firmó en Campo Mar. Ojalá y el club haga el anuncio oficial en un rato al extender el contrato de tal vez su jugador con más proyección. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 7, 2020

Una lesión complica su presencia en el debut de la Copa Libertadores.

Lamentablemente para Brayan Velarde, una lesión lo dejó fuera del Preolímpico de Colombia donde la Selección Peruana Sub-23 hará su participación en busca de uno de los dos cupos que otorga el torneo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El central de Universitario quedó fuera de esta lista de 22 jugadores que Nolberto Solano presentó hace algunos días donde también excluyó a la principal figura de este equipo, Kevin Quevedo, por temas extrafutbolísticos.

No obstante, esta dolencia no sería tan grave como en un momento se anunció. Y es que Líbero pudo conocer que la lesión sufrida por Brayan Velarde no lo alejaría por un mes, sino que en menos de una semana podría integrarse a los trabajos del primer equipo de Universitario.