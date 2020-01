Sadio Mané fue nombrado como el mejor jugador africano del año 2019

El delantero de Liverpool, Sadio Mané, se alzó con el título al mejor futbolista Africano del Año 2019 por primera vez. Venció en la elección a su compañero de equipo Mohamed Salah (Egipto) y a Riyad Mahrez (Argelia - Manchester City).

Samuel Eto'o, ex figura de la selección de Camerún y del FC Barcelona, fue el encargado de premiar al atacante senegalés en la gala que se terminó realizado en Hurghada, ubicado en Egipto.

"Para ser sincero, preferiría jugar al fútbol que hablar frente a tanta gente", exclamó Mané. “Estoy muy feliz y orgulloso al mismo tiempo. Me gustaría agradecer a mi familia, especialmente a mi tío que está aquí hoy. Es un gran día para mí y me gustaría agradecer a todas las personas senegalesas que han votado por mí. Soy de un pueblo muy pequeño llamado Bambali y estoy seguro de que todos me están mirando esta noche", agregó.

It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1